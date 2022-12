Dat de invaller een horrorfilm kon opzetten laat zien dat ook de overblijf worstelt met een personeelstekort

Beeld ANP

Een professionalisering van de tussenschoolse opvang. Die moet er komen, zegt Gjalt Jellesma van de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (Boink). “De pauze is een rustmoment voor kinderen. Wat je wil, is dat er een goed pedagogisch klimaat is, zodat kinderen ontspannen en opladen om weer goed te kunnen leren. Daar moet iemand staan die daarvoor kan zorgen.”

Jellesma wijst op de houtje-touwtjeconstructie die de tussenschoolse opvang nu vaak is in het onderwijs. Het staat scholen vrij om pauzes voor leerlingen zelf in te vullen. Sommige scholen kiezen voor een continurooster (zonder pauze), andere vragen vrijwilligers of ouders om de overblijf te verzorgen, weer andere laten kinderen naar huis gaan tussen de middag. “We zien en horen nu vaak dat tussenschoolse lunches rommelig en onrustig zijn, omdat ze ‘even’ geregeld worden,” aldus Jellesma.

Alle deuren open

Dit weekend werd bekend dat een invaller die tijdens het overblijven werd ingezet op basisschool De Kleine Reus in het centrum van Amsterdam kinderen van tussen de zeven en negen dwong om naar horrorfilms te kijken, onder andere The Exorcist. De invaller, die nog een leerling was, werkte voor kinderopvangorganisatie De Kleine Wereld, die de overblijf verzorgt op De Kleine Reus. De invaller had op een ander tabblad de film The Pink Panther klaarstaan, voor als er plots een volwassene binnen zou komen. De kinderen moesten van hem ook geheimhouden dat ze naar enge films hadden gekeken.

De overblijfmeester stond in zijn eentje voor de groep, wat gebruikelijk is tijdens de lunchpauze, maar niet wenselijk, zo blijkt nu. Ook was de deur dicht.

De basisschool heeft naar aanleiding van de gebeurtenis besloten om voortaan alle deuren open te houden. Ook voert de school het zogeheten vierogenprincipe in. Dat houdt in dat er altijd minimaal twee volwassenen voor een groep staan. Het vierogenprincipe komt van kinderdagverblijven en is daar in 2013 ingevoerd na de zaak tegen Robert M.

Voor buitenschoolse en tussenschoolse opvangen geldt het vierogenprincipe niet, maar Boink denkt dat het dat wel zou moeten doen. “Dat is een heel goed idee, maar het is onhaalbaar in deze tijd,” zegt Gjalt Jellesma.

Ziekteverzuim, uitstroom

Daarmee doelt hij op de tekorten in de kinderopvang. Eerder dit jaar sprak Boink al uit dat het personeelstekort een noodsituatie is die tot veel chaos leidt in de opvangbranche. Uit de meest recente onderzoekscijfers over arbeidsmarktkrapte in de opvangbranche blijkt dat vier op de tien vacatures in de kinderopvang niet ingevuld worden. Het nijpende tekort aan personeel heeft vooral te maken met een gebrek aan geschikte kandidaten, ziekteverzuim en uitstroom van personeel.

Eerder deze maand trokken ook GGD’s aan de bel over problemen in de kinderopvang. Directeur Ton Coenen van GGD Ghor Nederland zei bij het NOS Radio 1 Journaal dat de toezichthouders tijdens inspecties steeds vaker tekortkomingen zien die meestal komen door personeelstekorten. Kinderopvangaanbieders staan volgens Emmeline Bijlsma, directeur van Brancheorganisatie Kinderopvang voor een enorm dilemma: “Proberen we toch met man en macht de groep open te houden en dus een concessie te doen aan de kwaliteit, of sluiten we de groep? Iedere dag weer moeten aanbieders die keuze maken.”

Ook opvangorganisatie De Kleine Wereld kampt met een personeelstekort. Daarom is tijdens het overblijfuur op basisschool De Kleine Reus een invaller ingezet, lichtte de directeur van De Kleine Wereld, Ester de Haas toe in Het Parool. De vorige directeur Erik Vlutters vertelde in 2019 al dat ‘de afdeling hr tot huilens toe bezig is om voldoende mensen te vinden’.

Kunst- en vliegwerk

Het is, net als in het reguliere onderwijs, geen uitzondering dat er bij opvangorganisaties invallers worden ingezet. De tekorten maken dat er met kunst- en vliegwerk van alles wordt bedacht om tóch iemand te regelen die voor een groep kinderen kan staan.

Zo’n invaller moet in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag, een VOG, maar dat is niet zaligmakend. Nederland wisselt sinds 2013 strafbladen uit met andere EU-landen als een EU-burger een VOG aanvraagt om in Nederland met kinderen te werken. Voor wie van buiten de EU komt, is dat bijvoorbeeld anders. Met sommige landen bestaat een uitwisseling van strafbare gegevens, met andere niet.

De overblijfinvaller bij De Kleine Reus had een VOG, benadrukte directeur Ester de Haas eerder in een schriftelijke verklaring.