Darkstores Getir en Flink in West moeten 14 september dicht van gemeente, Flink stapt naar rechter

Door toonbanken in de bevestigingen te plaatsen probeerden de darkstores als 'normale buurtsuper te functioneren'. Beeld ANP / Koen van Weel

Nadat de darkstores begin juli kregen te horen dat ze zouden moeten sluiten, kwamen er toonbanken in de vestigingen te staan en meenden ze volgens de gemeente als ‘normale buurtsuper te functioneren’. De gemeente zegt echter na ‘meerdere controles dat de vestigingen vooral als distributiecentrum dienen voor flitsbezorging’.

“Het beleid dat door het college is vastgesteld dient ter bescherming van leefbare buurten. Deze twee vestigingen voldoen niet aan dit uitgangspunt,” zegt wethouder Reinier van Dantzig (Stedelijke Ontwikkeling). “De distributie vanuit deze vestigingen past niet in het beleid van de gemeente Amsterdam en leidt tot ongewenste situaties.”

Volgens de gemeente tasten de darkstores op beide locaties ‘de leefbaarheid aan’. Beide bedrijven hebben per brief te horen gekregen dat ze daarom per 14 september de vestigingen moeten sluiten, anders legt de gemeente ze een dwangsom van 20.000 euro op.

Zowel online als offline

Flink laat via een woordvoerder weten het standpunt van de gemeente niet te delen. “Er is hier sprake van detailhandel. Klanten kopen bij Flink zowel online als offline, net als bij andere winkels. Wij zullen de rechter daarom om een oordeel vragen,” aldus de woordvoerder. Getir was nog niet bereikbaar voor commentaar.

Komende maand hoopt het college het nieuwe paraplubestemmingsplan voor flitsbezorgers vrij te geven. Hierin staat onder andere dat er geen vestigingen van flitsbezorgers in woonwijken mogen komen en nog bij hoge uitzondering in gemengde woon-werkgebieden. Het stadsbestuur wil enkel nog darkstores toestaan op industrieterreinen.

Als dit nieuwe bestemmingsplan door de raad is goedgekeurd, is het college voornemens om alle vestigingen van flitsbezorgers in de stad langs deze nieuwe meetlat te leggen. De flitsbezorgers vrezen dat daarmee hun verdienmodel in gevaar komt en noemen dat onder andere ‘onrechtvaardig’.

Of Flink en Getir naar de rechter stappen om het besluit aan te vechten is nog niet bekend.