Darkstore Getir in Amsterdam-West gaat na twee dwangsommen nu toch sluiten

De darkstore van flitsbezorger Getir aan de Da Costakade gaat nu toch sluiten. Beeld Olivier Middendorp/ANP

Al in juli besloot de gemeente dat de darkstore dicht moest, omdat die de leefbaarheid in de buurt aantastte. In september werd dat besluit nog eens onderschreven door de rechter. Daarna volgden twee dwangsommen, waarvan de laatste ruim een maand geleden gevorderd werd door de gemeente en opgelopen was tot een bedrag van 40.000 euro. Toch weigerde Getir het distributiecentrum te sluiten. Waarom, wilde de flitsbezorger niet zeggen.

Maar nu lijkt Getir alsnog de handdoek in de ring te gooien. Een woordvoerder van het bedrijf zegt dat de darkstore op 13 april sluit ‘na gesprekken met de gemeente en omwonenden’. “Met de sluiting van deze store en die aan de Rijnstraat zet Getir in op duurzame samenwerking met buurtbewoners, de gemeente en stadsdelen,” aldus de woordvoerder.

Voor de darkstore aan de Rijnstraat in Zuid ontving Getir ook een dwangsom van 20.000 euro. Enkele weken geleden werd bekend dat die ook gaat sluiten. Een andere vestiging van de flitsbezorger op de Jacob van Campenstraat in De Pijp ontving onlangs ook een dwangsom van 20.000 euro, maar is nog open. Een woordvoerder van de gemeente zegt dat Getir hier ook een nieuwe aanschrijving voor heeft gehad, om de flitsbezorger ertoe te bewegen de tot ‘supermarkt’ omgebouwde darkstore te sluiten.

Volgens de woordvoerder van Getir kunnen klanten in West nog wel blijven bestellen bij de flitsbezorger via andere darkstores.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: