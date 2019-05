Dapperbuurt krijgt opfrisbeurt

De gemeente en de corporaties ondertekenden woensdagmiddag met een aantal ondernemers het samenwerkingsdocument ‘Dapper, Durven Doen’ in de drie jaar geleden geopende moderne visbar Beet in de Dapperstraat. Beeld Ton Damen

“De Dapperbuurt moet een minder eenzijdig winkelaanbod krijgen,” zegt Coen Springelkamp van Ymere. “De bewoners moeten naar het café kunnen en hun nootjes en vis kunnen kopen zonder dat ze daarvoor de wijk uit gaan.” Gedacht wordt aan minder kappers, minder belwinkels. Ook proberen de woningcorporaties en de gemeente ondernemers te bewegen hun lelijke rolluiken weg te halen. “Uiteindelijk moet het winkel- en woongebied aansluiten bij het succes van de Indische Buurt en de wijk rond de Tugelaweg,” aldus Springelkamp.

De gemeente en de corporaties ondertekenden woensdagmiddag met een aantal ondernemers het samenwerkingsdocument ‘Dapper, Durven Doen’ in de drie jaar geleden geopende moderne visbar Beet in de Dapperstraat. De komende vijf jaar moet het gebied zichtbaar verbeteren. Ymere belooft nieuwe winkeliers een lage ‘instap-huur’, zodat ze geld vrij kunnen maken om te investeren in hun zaak. Ook worden reclame-uitingen en lelijke graffiti aangepakt.

Mistroostigheid

Architect Peter van Assche van bureau SLA presenteerde in Beet zijn ontwerp voor de Dappermarkt, waarbij alle kramen worden ‘omgeklapt’ en met de voorzijde naar de winkels in de straat gericht worden. “De marktkooplui staan dan niet meer met de rug naar de winkels.” Stadsdeelvoorzitter Maarten Poorter (PvdA) kondigde aan zelf ‘de mistroostigheid’ van de markt te lijf te willen gaan. Hij zal voortaan één keer per week in een huis op het Dapperplein werken om met bewoners in contact te treden.

Jan Oostrum van de Belangenvereniging Marktondernemers Dapperstraat, tevens eigenaar van een gordijnenwinkel, wil graag positief blijven maar spreekt toch van het zoveelste vage plan van de gemeente voor de buurt. “Over dat ‘omklappen’ van kramen heb ik al zo vaak gehoord.” Hij denkt niet dat het gaat werken omdat de brandweer toegang moet houden via het middenpad.

Upgrading

Ook winkelier Klaas Grootveld van de kaaswinkel op de Dapperstraat is sceptisch over de ‘upgrading’. Volgens hem is het verlies aan kwaliteit van ondernemers oorzaak van het feit dat de klad in het winkelgebied is gekomen. “Er zijn ondernemers zonder papieren met behoud van uitkering de markt opgekomen,” zegt Grootveld. “Ze betalen vaak geen btw en rommelen maar wat aan. Goede marktmensen vertrokken. Het aanbod is verschraald.” Volgens Grootveld is daardoor ook de kwaliteit van de rest van het winkelaanbod teruggelopen. Onlangs heeft een van de twee poeliers op de markt zijn vertrek aangekondigd.

Een van de zichtbare problemen in de wijk is de hoge leegstand, van 8,2 procent in de Dapperstraat, die het hart van de buurt vormt. Er staan momenteel in het winkelgebied twintig panden leeg. De oorzaak is niet duidelijk. Een klein deel zou als ‘wissellocatie’ worden leeg gehouden voor winkels waar funderingsherstel nodig is

Nieuwe enthousiaste ondernemers proberen het tij te keren. De restaurants als Beet en Boi Boi (Thais) doen volgens andere ondernemers een zwaar beroep op de politie, de milieupolitie, handhaving en de marktmeesters om de grootste uitwassen op de markt het hoofd te bieden. Ze willen vooral dat de straat na het sluiten van de markt goed schoon wordt.