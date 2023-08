Dansen op de Dam: waarom koning Willem I het Paleis openstelde voor Amsterdamse burgers

Als kersverse vorst zocht Willem I naar manieren om enige legitimiteit te verwerven. Door het organiseren van feesten in zijn paleis hoopte de monarch de Amsterdamse elite te binden aan de Oranjes, zelfs als hij daar zelf eigenlijk geen zin in had.

De Nederlandse leeuw moest ballen tonen. Dus keurde koning Willem I hoogstpersoonlijk in 1816 het eerste ontwerp voor het koninklijk wapen af. ‘Het teeken, hetwelk geslacht des Leeuws aanduidt’ diende volgens hem duidelijker zichtbaar te zijn. Het is typerend voor een vorst die zich met elk detail bemoeide rond de creatie van de nieuwe monarchie, ontstaan na de nederlaag van Napoleon in de Slag bij Waterloo. Maar de kracht en virtualiteit die de Nederlandse leeuw moest uitstralen, kon de vorst van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden zelf niet tonen. Bij de bals aan de hoven in Den Haag en Brussel of in het Paleis op de Dam is Willem I vaak de partypooper, door nog voor de laatste dans naar bed te gaan.

De tragiek van het leven van Willem I is dat gezonde werkkracht, een ijzeren discipline en een flinke dosis aan goede bedoelingen niet volstaan voor een geslaagd koningschap, stelt Joost Welten. ‘Hij weet heel goed wat er van een vorst wordt verlangd, maar kan daar slechts in beperkte mate gestalte aan geven,’ schrijft hij in zijn nieuwste boek Dansen rond de troon van Willem I. En op momenten waarop leiderschap diende te worden getoond bleef de vorst besluiteloos, zoals bij de Belgische opstand in de zomer van 1830.

Niet te benijden lot

Het lot van Willem I viel ook niet te benijden. Als vorst van het nieuwe Verenigd Koninkrijk der Nederlanden moest hij op zoek naar de manier om legitimiteit te verwerven voor de prille monarchie. Willem I besefte dat hij niet kon terugvallen op een koninklijke traditie of volstaan met een verwijzing naar stamvader Willem van Oranje, die als stadhouder eerder een rol als dienaar had van de Nederlandse Republiek. ‘Willem I had een historische claim op een voorname positie in de Nederlanden, maar niet op het koningschap,’ concludeert de historicus.

Het aan Willem I in 1814 toegewezen Paleis Noordeinde maakt op tijdgenoten een bekrompen indruk. ‘Het houdt het midden tussen een fatsoenlijk chateau en het huis van een grand seigneur,’ schrijft Pierre Prins van Arenberg op 31 oktober 1817 aan zijn vader, na zijn eerste werkdag als adjudant van de koning op het paleis dat volgens hem niets koninklijks uitstraalt: ‘Het is omgeven door slechte, kleine huizen, die als het ware op elkaar gestapeld zijn en tegen onze muren drukken.’

Indrukwekkende residentie

In Amsterdam heeft Willem I wel de beschikking over een indrukwekkende residentie: het voormalige stadhuis op de Dam dat in 1808 is overgedragen aan koning Lodewijk Napoleon. En door de broer van Napoleon Bonaparte in gebruik genomen als stadspaleis. Als Willem I het in 1813 aan Amsterdam wil terugschenken, bedankt het stadsbestuur vriendelijk. Het stadsbestuur is blij van het kostbare onderhoud af te zijn. En heeft de hoop dat de aanwezigheid van een paleis in het hart van de stad de band tussen Amsterdam en de Oranjes versterkt.

Ook Willem I ziet het belang in van het verblijven in de belangrijkste stad van het land. En strijkt regelmatig met het hof neer op de Dam. Hoewel het voormalige stadhuis grandeur heeft, moet er voor het onderbrengen van alle bedienden aanvullende huisvesting in de nabije omgeving worden gehuurd. Maar de Burgerzaal in het hart van het voormalige stadhuis is de indrukwekkendste en grootste balzaal van al zijn residenties.

Op enkele onvermijdelijke leden van de Haagse hofhouding en buitenlandse diplomaten na worden voor de hofbals in het Paleis op de Dam vrijwel alleen Amsterdammers uitgenodigd. Met reden benadrukt Welten: ‘De feesten op het Paleis op de Dam waren bedoeld om de plaatselijke elite te verbinden met het koningshuis.’ Maar het was lang niet altijd zeker dat de koning zelf aanwezig was, ontdekte Welten. En indien Willem I wel opdook tussen de gasten, vertrok hij al vaak voortijdig ‘voordat de feeststemming zich meester kan maken van de aanwezigen’ naar bed.

Gedetailleerde beschrijvingen van hofbals zijn zeldzaam. Wie tot de gasten behoort, heeft geen behoefte om daar verslag van te doen aan zijn relaties die hoogstwaarschijnlijk over het algemeen ook habitués aan het hof waren.

Het getuigenverslag van Willem de Clercq, die als officier van de Amsterdamse schutterij mocht aanschuiven bij het bal in het Paleis op de Dam op dinsdag 19 mei 1818: ‘Wij betraden de prachtige zaal, die door schitterende verlichting nog aan glans won en die leek de betoverde zaal uit een oosters sprookje. Daar liepen de blinkende heren en nog blinkender dames rond. Overal schitterden parels en diamanten en glommen de prachtige hofjurken.’ En de prins hield als ‘onvermoeibare danser’ de eer van het bal voortreffelijk hoog, ‘beter dan het gebruikelijke getrippel’. Hij was ook diep onder de indruk van de sierlijke gedekte tafels bij het souper.

Maar belangrijker, Willem de Clercq besefte dat het ‘verheffen van één familie’ rust bracht na turbulente tijden. ‘Ik constateerde dat mijn enthousiasme voor het politieke systeem van vrijheid enigszins verflauwd was.’

Het interieur van de Burgerzaal in het Koninklijk Paleis in 1830. Beeld Stadsarchief Amsterdam / Buffa en Zonen

Joost Welten, Dansen rond de troon van Willem I, Sterck & De Vreese, € 39,95, 520 blz.