Dansen op blote voeten met de ogen dicht: bij Landjuweel festival op Ruigoord is radicale zelfexpressie de norm

Beeld Hannah Bults

In het midden van een kring danst een vrouw met haar ogen dicht. Op het stuwende ritme van zo’n twintig djembe’s springt ze, maakt wijde armbewegingen, soms slaakt ze een euforische gil. Het trommelgeluid gaat door en door, en de vrouw, ze is de vijftig ruim gepasseerd, lijkt in een hoge staat van bewustzijn te geraken. Niet dat iemand van er op- of omkijkt: op festival Landjuweel geldt radicale zelfexpressie als de norm.

Deze editie van Landjuweel is een speciale: kunstkolonie Ruigoord bestaat vijftig jaar. En, zo werd in maart bekend, de komende 25 jaar mag Ruigoord blijven bestaan. Er komen zelfs meer ateliers en de komende 10 jaar mogen er ook festivals worden georganiseerd bij het dorp dat ligt ingeklemd tussen haven en industrie.

Het onverwachtse omarmen

Landjuweel is het jaarlijkse hoogtepunt van de festiviteiten op het voormalige eiland. Honderden kunstenaars en vrijwilligers zijn zo’n half jaar bezig om het dorp vier dagen om te toveren tot doolhof waar kunst en natuur naadloos in elkaar overgaan. Een barretje in een boomhut, een intiem podium verscholen in het riet, een mini-theater in een tuin van een van de ateliers: het terrein is even onoverzichtelijk als het programmaboekje, en dat lijkt ook precies de bedoeling. Verdwalen, je verwonderen en het onverwachtse omarmen.

“Dit programma komt organisch tot stand,” zegt Ruben Lodeizen. Hij heeft een atelier op Ruigoord en zorgt voor de creatieve invulling van Landjuweel. “Onze community van kunstenaars is enorm groot, iedereen draagt ideeën aan. Als dat ook maar enigszins past bij de uitgangspunten van Landjuweel, dan kan het.” En dus heeft iemand een ‘chipsrestaurant’ getimmerd, waar kinderen een handje chips mogen nemen, met keuze uit drie smaken. En in het ‘kosmisch wilgenportaal’ zingt iemand aria’s - of iets dat daar op lijkt. Loop even verder en je stuit op een vrouw die op een kleedje blokfluit speelt, tientallen mensen zitten er vredig omheen.

Klankhealing

Het publiek is uitbundig, maar homogeen gekleed. De outfits lijken een door AI-gegenereerd samenraapsel van de esthetiek van Ibiza, Burning Man, het popfestival in Kralingen en een fullmoonparty op een Thais strand. Tenminste, dat geldt voor de mensen die überhaupt kleren dragen: in de openluchtspa hupst iedereen vrolijk rond in Adam en Evakostuum. Even verderop staat een ademsessie op het punt van beginnen, in een yurt doet men aan klankhealing. Voor wie naar buiten komt staat de chai thee klaar.

Landjuweel draait om meer dan enkel feest. Er is een tent waar wordt gesproken over klimaatverandering en racisme, en waar films worden vertoond over de strijd van inheemse volkeren die in hun voortbestaan worden bedreigd. Uit onder meer Mexico, Colombia en Brazilië zijn kunstenaars, muzikanten en activisten overgekomen, in optochten paraderen zij, al musicerend, over het terrein.

Rondedans

Ook voor kinderen, opvallend veel met bloemen in hun haar, is er genoeg te beleven: absurdistische toneelvoorstellingen, acrobaten die halsbrekende toeren uithalen en een tent voor muziek en dans. Jesse de Bruyne ziet trots toe hoe zijn 4-jarige dochter zonder schroom het podium betreedt, en er een zelfverzekerde rondedans ten beste geeft. “Ik vind het belangrijk om haar mee te nemen naar dit festival,” zegt hij. “Om haar mee te geven dat zulke plekken nog bestaan in Amsterdam, plekken waar je compleet jezelf kan zijn, en waar vrijheid wordt gevierd.”

In het ‘rafelrandje,’ het podium waar een dj psychedelische goa-trance draait, is het rond een uur of zes dansen geblazen. Ook hier veel gesloten ogen, blote voeten en armen die zwierig heen en weer bewegen. De avond valt langzaam op Ruigoord, het feest zal nog tot diep in de morgen doorgaan. Onder een boom draait een man met een geschminkt gezicht en een hoge hoed op een joint, in de verte klinkt een didgeridoo.