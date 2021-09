Dansen in de manege: tijdens ADE kan het

De Hollandsche manege in de Vondelstraat. Beeld Lin Woldendorp

Het plan is om dixies te plaatsen in de lege stallen en de bak die als rijbaan voor de paarden dient om te toveren tot een dansvloer. Op zowel vrijdag 15 oktober als zaterdag 16 oktober begint het evenement om 13.00 uur. Het feest duurt beide dagen tot 23.00 uur. Naar verwachting komen er op beide dagen 1400 bezoekers.

Verrassingselement

Over het programma willen de organisatoren nog niets kwijt. Kunst staat centraal in hun evenementen, en door het niet bekendmaken van de line-up hoopt de organisatie dat mensen echt voor het No Art-concept komen en niet zomaar langs wippen voor een spontane avond uit.

“Tijdens onze evenementen is er namelijk één moment waarop we mensen willen verrassen. Die verrassing is locatiegebonden. Zo hadden we bijvoorbeeld tijdens het evenement in de Waalse Kerk als verrassing dat er ineens een kerkkoor kwam zingen. Dat was ons kunstmoment.” Hoe de organisatoren de mensen dit jaar gaan verrassen en of dat überhaupt iets met paarden te maken heeft, is nog een geheim.

Paarden in de manege

Op De Hollandsche Manege, vlakbij de Overtoom, zijn normaal gesproken veertig paarden te vinden. Tijdens het Amsterdam Dance Event worden twintig daarvan ergens anders in het land ondergebracht. Daardoor kunnen de feestgangers gebruik maken van de lege stallen.

De andere twintig paarden blijven tijdens het evenement in de manege. Hun stallen worden afgesloten zodat de feestgangers niet bij ze kunnen komen. Volgens Vincent Valk (60), de eigenaar van de paarden, zijn de muren van de stallen zo dik dat de bastonen daar nauwelijks te horen zijn. “Bovendien zijn de paarden wel wat geluid gewend. Verkeersgeluiden van de Overtoom, gillende kinderen, enzovoorts.”

Vanaf vandaag kunnen mensen zich inschrijven voor het evenement. Pas na de inschrijving is het mogelijk om een kaartje te kopen.