Dankzij soepelere regels honderden extra middeldure huurwoningen beschikbaar

Voor mensen die te veel verdienen voor een sociale huurwoning maar te weinig voor de vrije sector, is de huurprijs gemaximeerd op 1041 euro per maand. Beeld Hollandse Hoogte / Kim van Dam

Alle kleine beetjes helpen. Dat is de gedachte achter een nieuwe regeling die het projectontwikkelaars makkelijker maakt om woningen te bouwen in het gereguleerde middensegment. Bij deze categorie woningen, voor mensen die te veel verdienen voor een sociale huurwoning maar te weinig om iets in de vrije sector te kunnen betrekken, is de huurprijs gemaximeerd op 1041 euro per maand.

Bij nieuwbouwprojecten in Amsterdam, zoals Amstel III, de Sluisbuurt of IJburg 2 blijft het verplicht om 40 procent sociaal, 40 procent middenhuur en 20 procent vrije sectorwoningen te bouwen. Maar lege percelen in bestaande buurten, of oude losstaande panden met de bestemming wonen die gesloopt mogen worden ten faveure van woningbouw, gaan soepeler regels gelden. Bij deze transformaties vervalt de verplichting om gemengd te bouwen.

Rotsvaste belegging

Stadsdelen mogen hier de verdeling 0-100-0 gaan toestaan. “Ik hoop dat eigenaren hierdoor in beweging komen om vastgoedinvesteringen die ze hebben gedaan om te zetten in huurwoningen,” zegt woonwethouder Laurens Ivens. “Ik verwacht dat hierdoor enkele honderden woningen extra in aanbouw worden genomen.”

Projectontwikkelaars moesten voorheen bij elk bouwproject vanaf 30 woningen een puzzel leggen van verschillende segmenten in één complex. Hierdoor duurt de planning vaak lang. Of; als er te veel betaald is voor het perceel of pand in kwestie, zorgt de 40-40-20 verhouding er soms voor zorgen dat woningbouw niet startte omdat ontwikkelaars er geld op toe moeten leggen. Zij wachten dan tot de prijzen verder stijgen. In dit soort gevallen mogen stadsdelen nu toestemming geven om 100 procent middenhuur toe te staan.

“Ik verwacht hier redelijk wat belangstelling voor, want de huren in de vrije sector zijn door de coronacrisis wat gedaald maar het middenhuursegment is een rotsvaste belegging gebleken”, zegt Ivens. Coalitiepartijen GroenLinks, D66, PvdA en SP besloten vorig jaar tot deze maatregel in een pakket dat Amsterdam versneld uit de coronacrisis moet loodsen.

Andere regels bij transformatie die stadsdelen nu opleggen, zoals verplichtingen qua omvang, duurzaamheid of beschikbaarheid voor doelgroepen, blijven wel gelden.

Ruim baan

De woonwethouder is niet bang dat door de versoepeling het ideaal van de ongedeelde stad gevaar loopt. Voor veel politieke partijen in de raad is het essentieel dat het aantal sociale huurwoningen gelijk opgaat met de groei van de stad, maar volgens Ivens gaat Amsterdam hier op wijkniveau mee door. “We laten de regel los op pandniveau, als op de plek van een oud gebouw 100 middeldure huurwoningen verrijzen betekent dat niet dat de buurt wezenlijk verandert. Mensen uit verschillende woonklasses moeten elkaar wat mij betreft tegenkomen op straat of in de supermarkt, maar niet per se in het trappenhuis.”

In de Stopera wordt momenteel ruim baan gegeven aan de bouw van meer middenhuur. Ongeveer 7 procent van de woningvoorraad bestaat uit woningen tussen 730 en 1041 euro (peiljaar 2019), terwijl de bevolkingsgroep met een middeninkomen – zoals mensen uit de zorg, het onderwijs of de politie – met 18 procent veel groter is. Deze huishoudens, essentieel voor het draaiend houden van de stad, vertrekken door de krapte versneld uit Amsterdam.

Deal gesloten

Vorig jaar sloot Ivens een deal met vastgoedpartijen om tot 2025 zeker 10.000 extra woningen in het middensegment te bouwen. De gemeente geeft voor dit soort projecten korting op de grondprijs. Ontwikkelaars die deze woningen bouwen, beloven om de huren 25 jaar in het middensegment te houden; ook de jaarlijkse huurstijging is gemaximeerd. In de eerste zes maanden van dit jaar zijn 1000 nieuwe middenhuurwoningen in aanbouw genomen, zegt Ivens. De belofte is sinds 2018 om er jaarlijks gemiddeld 1670 te bouwen, 2021 kan het jaar worden dat Ivens deze doelstelling voor het eerst haalt.

Eerder werden ook voor woningcorporaties al regels versoepeld om meer middeldure huurwoningen te kunnen bouwen. Hiernaast bouwen zij jaarlijks ook 2500 nieuwe sociale huurwoningen.