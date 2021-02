Dankzij corona voldeed luchtkwaliteit in Amsterdam voor het eerst aan de norm

Door het weinige verkeer van afgelopen jaar voldeden voor het eerst alle meetpunten in Amsterdam aan de norm die door de WHO wordt gesteld. Beeld Hollandse Hoogte / Joris van Gennip

Uit GGD-metingen in de stad blijkt dat in 2020 stukken minder stikstofdioxide (NO2) in de lucht zat. Voor het eerst voldeed de luchtkwaliteit op alle 143 Amsterdamse meetpunten aan de norm.

Dat schrijft de nieuwe verkeerswethouder ­Egbert de Vries aan de gemeenteraad. In 2019 kwam de vervuiling door NO2 nog op twaalf meetpunten in de stad en op twee meetpunten langs de snelweg boven de 40 microgram per kubieke meter die wereldgezondheidsorganisatie WHO als limiet hanteert.

Op meetpunten met veel verkeer kwam de NO2-concentratie in 2020 gemiddeld liefst 8 ­microgram per kubieke meter lager uit dan in 2019. De luchtkwaliteit verbetert al jaren beetje bij beetje door milieumaatregelen en door ­nieuwe, schonere auto’s, maar zo’n grote verbetering is volgens de GGD nog nooit vertoond. Ter vergelijking: in 2019 ging de luchtkwaliteit langs wegen met veel verkeer maar met een stapje van gemiddeld 2,8 microgram vooruit.

De verklaring is voor de GGD duidelijk: door de coronamaatregelen was maandenlang veel minder verkeer op de weg. Voor 2021 houdt de GGD dan ook rekening met een tijdelijke ­verslechtering van de luchtkwaliteit als de economie en het verkeer weer op gang komen. De wethouder houdt het in de brief vrij summier, omdat de deskundigen van de GGD pas later toekomen aan een uitvoerige duiding van de meetresultaten.

Dieselauto’s

Wel merkt de GGD op dat de grootste teruggang in NO2 is gemeten in drukke straten. Of zoals de wethouder schrijft: ‘De resultaten illustreren wat de effecten zijn van minder verkeer’. De uitstoot van NO2 is meer dan die van fijnstof plaatselijk en een gevolg van uitlaatgassen, van dieselauto’s in het bijzonder.

Zo viel de NO2-concentratie langs de Stadhouderskade tot 13 microgram per kubieke meter ­lager uit dan in 2019. Bij het meetpunt in de ­Valkenburgerstraat bij het Mr. Visserplein liep de vervuiling door NO2 met 13,7 microgram ­terug. In de Jan van Galenstraat is de verbetering van de luchtkwaliteit met 11,1 microgram NO2 ook fors te noemen.

Op de Prins Hendrikkade was de opluchting nog het grootste. Daar werd gemiddeld maar liefst 15,3 microgram per kubieke meter minder gemeten dan in 2019. Daarbij speelt ook een rol dat op deze route vorig jaar elektrische bussen zijn gaan rijden.

Uit deze metingen kan overigens niet blijken of de luchtkwaliteit in 2020 formeel overal voldeed aan de normen. Dat kan bijna niet anders, maar daarvoor gaat de overheid uit van RIVM-berekeningen, ook al omdat de metingen van de GGD nogal eens te dicht op de weg worden gedaan.

De berekeningen door het RIVM volgen later dit jaar. Volgens die berekeningen bleef de vervuiling door NO2 in 2019 al overal in Amsterdam onder de 40 microgram per kubieke meter, met uitzondering van een stuk Stadhouderskade.

Eerder deze maand schreven onderzoekers van het RIVM en de Milieudienst Rijnmond al dat de NO2-concentratie in drukke straten met 30 procent terugliep als gevolg van de coronamaatregelen – meer dan verwacht. De Amsterdamse metingen komen daar nu heel aardig bij in de buurt. Voor wethouder De Vries illustreren ze nog maar eens dat in de straten die al jaren worstelen met luchtvervuiling het verkeer een belangrijke oorzaak is.

Milieuzones

Het is ook door verkeersmaatregelen dat ­Amsterdam de luchtkwaliteit probeert te verbeteren. Met ‘knips’ wordt doorgaand verkeer ­ontmoedigd en vanaf 2030 mogen alleen uitstootvrije auto’s de stad in. Nadat eerder al ­milieuzones waren ingesteld voor oude touringcars, vrachtwagens, taxi’s en bromfietsen geldt sinds november ook voor oude personenauto’s op diesel dat ze de stad niet meer in ­mogen. Na een overgangsperiode met alleen waarschuwingen, worden vanaf maart de eerste bekeuringen uitgedeeld.