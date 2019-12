Daniël Buter is vrijdagmiddag tot zijn grote opluchting vrijgelaten uit de gevangenis in Rotterdam. ‘Nu komt alles goed.’

Het was een onverwachte apotheose na een drie dagen durende mediastorm: de plotselinge vrijlating van Daniël Buter. De 19-jarige Amsterdammer zat sinds vier weken achter de tralies in afwachting van zijn mogelijke uitzetting naar de Dominicaanse Republiek, het land van zijn ouders.

Terwijl zijn oma, vriendin en neefje halverwege de middag in het detentiecentrum op bezoek waren, maakte de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) tot ieders verrassing bekend dat Buter zijn proces thuis mag afwachten. Buters advocaat had een nieuwe aanvraag voor een verblijfsvergunning ingediend. Daardoor was de detentie van de jongen volgens de IND ‘niet langer proportioneel’. Duidelijk was dat de ­afgelopen 24 uur achter de schermen in Den Haag hard was gewerkt aan het oplossen van de situatie.

Dezelfde kleren

Nadat het papierwerk was afgerond wandelde Buter tegen de avond met een grote glimlach het detentiecentrum uit. “Het gaat goed, hoor,” zei hij tegen de massaal aanwezige pers. “Ik wil ­iedereen bedanken die me heeft gesteund.” Wat hij het eerste gaat doen? “Slapen. Ik wil heel erg graag in mijn eigen bed liggen.”

Buter was zich de afgelopen dagen amper ­bewust van alle commotie om zijn zaak buiten de muren van de gevangenis. “Ik zat hier echt in een bubbel. Ik had pas door wat er gaande was toen ik op de gangen hoorde dat ik een BN’er was. Ik ben echt heel erg dankbaar dat zo veel mensen me hebben geholpen.”

Buter vertelde hoe hij de afgelopen weken heeft beleefd. “In het begin realiseerde ik me amper wat er was gebeurd. Dat ik echt was op­gepakt. De eerste dagen zat ik in Amsterdam in een politiecel met dezelfde kleren aan. Ik ben de hele tijd bang geweest dat ik zou worden uit­gezet, want die kans bestond echt. Ik probeerde wel mentaal sterk te blijven.”

Vijf kilo afgevallen

Buters oma, Carmen Luisa Alfonseca, bij wie hij opgroeide, vertelde voor de definitieve vrij­lating van haar zoon over de afgelopen weken zonder haar kleinzoon. “Ik heb vier weken niet geslapen en ik ben vijf kilo afgevallen. Ik was alleen maar aan het piekeren en voelde me heel erg schuldig.” Alfonseca dacht dat ze alleen bij haar kleinzoon op bezoek zou gaan, maar uiteindelijk mocht hij mee naar huis. “Een grote verrassing. Ik ben morgen jarig, dan word ik 72. Dit is het mooiste cadeau dat ik me kon ­wensen.”

Ook Jamie Bording, met wie Buter sinds een paar maanden een relatie heeft, kon niet wachten tot ze haar vriend weer in de armen kon sluiten. “Ik ben zo blij dat hij thuiskomt. We gaan morgen een feest geven met al zijn vrienden.”

De IND zal de nieuwe aanvraag van Buter in de komende weken beoordelen. Dan wordt duidelijk of hij definitief een verblijfsvergunning krijgt en in Nederland mag blijven.

Daniel Buter verlaat het detentiecentrum met juridisch adviseur Maroua Bensalah. Beeld ANP