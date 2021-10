Dancemuseum Our House opent definitief op 29 oktober

Our House komt in het pand waar vroeger de legendarische discotheek iT zat en nu club Air. Beeld Birgit Bijl

Van Buuren (44) en Cox (59), maar ook Deadmau5 (Joel Zimmerman, 40), Charlotte de Witte (29) en Diplo (Thomas Pentz, 42) zullen met bijvoorbeeld videobijdragen helpen het verhaal over de ontwikkeling van de elektronische muziek te vertellen.

Ook festivals Tomorrowland en Ultra Music Festival werken mee, net als festivalorganisator ID&T. In zes exposities en vijftien installaties komen de geschiedenis, muziek, cultuur, gemeenschap en toekomst van de elektronische muziek tot leven, belooft mede-iniatiefnemer Jeroen Jansen.

Naast een museum krijgt Our House ook een educatieve afdeling, genaamd Our House Academy. Het lespakket beslaat een breed spectrum aan muziek- en evenementengerelateerde onderwerpen. Er zullen workshops en masterclasses worden aangeboden.

Our House komt op de plek waar ooit de legendarische discotheek iT was gevestigd en gaat het pand aan de Amstelstraat delen met nachtclub Air. Op de grote dansvloer kan overdag een deel van de museumcollectie worden bekeken en – als de coronaregels het toelaten – ’s avonds worden gedanst.