Damrak ziet openingswinst verdampen

De dreiging van nieuwe Amerikaanse importtarieven op Chinese goederen zorgde voor enige terughoudendheid onder beleggers. De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent in de min op 518,19 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 698,84 punten. Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 0,2 procent. Staalconcern ArcelorMittal sloot de rij bij de hoofdfondsen met een verlies van 2,5 procent. Sterkste stijger was informatieleverancier Wolters Kluwer met een winst van 1,2 procent.



Vopak

Vopak klom 0,5 procent. Het tankopslagbedrijf liet in aanloop naar zijn beleggersdag weten goed op weg te zijn met zijn strategie tot 2020. Vopak kondigde tevens aan zijn belang in de Elengy Terminal Pakistan uit te breiden van 29 naar 44 procent. RELX won 0,4 procent. Volgens Sky News overweegt de informatieleverancier een bod van 100 miljoen pond op weekblad Times Higher Education. Naast RELX zouden ook private investeerders interesse hebben in een overname.



Acties

In de MidKap daalde PostNL 0,4 procent. Vakbond FNV dreigt met acties in de voor het postbedrijf drukke feestdagenperiode. Volgens de vakbond heeft de onderneming na drie onderhandelingsrondes over een nieuwe cao nog steeds geen inhoudelijk voorstel gedaan. Air France-KLM verloor 0,7 procent. Topman Pieter Elbers van KLM dreigt volgens De Telegraaf mis te grijpen voor een officiële bestuursfunctie in de top van de luchtvaartcombinatie. Volgens de krant wantrouwen Elbers en de nieuwe topman Ben Smith van Air France-KLM elkaar.



In Londen kelderde Thomas Cook 29 procent. De Britse reisorganisatie verlaagde voor de tweede keer in twee maanden de winstverwachting en schrapte het dividend. In september waarschuwde het bedrijf al dat de vraag naar vakanties sterk was afgenomen door de hittegolf in Noord-Europa afgelopen zomer.



De euro was 1,1309 dollar waard, tegen 1,1339 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,4 procent tot 50,89 dollar. Brentolie werd 1,1 procent goedkoper op 59,83 dollar per vat.