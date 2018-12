Damrak toont dinsdagochtend herstel

Beleggers verwerkten het late herstel op Wall Street, waar vooral de technologiebedrijven een opleving lieten zien. Daarnaast bleven de brexit-ontwikkelingen de gemoederen bezighouden.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,6 procent in de plus op 498,48 punten. De MidKap steeg 0,9 procent tot 651,82 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs klommen tot 0,9 procent.



Stijger

Grootste stijger bij de hoofdfondsen was biotechnoloog Galapagos met een winst van 2,4 procent. Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield sloot de rij met een verlies van 0,7 procent.



In de MidKap stond metalenspecialist AMG bovenaan met een plus van 3,1 procent. Oliedienstverlener SBM Offshore was de sterkste daler met een min van 0,5 procent.