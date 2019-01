Damrak stijgt op cruciale brexitdag

Berichten over meer economische stimuleringsmaatregelen in China boden steun aan de handel. Verder zijn alle ogen gericht op het Britse parlement, dat later op de dag zal stemmen over de brexitdeal van premier Theresa May.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,8 procent in de plus op 498,73 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 685,01 punten. De graadmeters in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,7 procent.



No-deal

De Londense FTSE won 0,5 procent. Als het Britse Lagerhuis dinsdagavond de deal wegstemt, heeft May vanaf woensdag drie dagen om met een ander plan te komen. Onder de opties zijn uitstel van de brexit, verkiezingen, nog een referendum of gewoon lid blijven. Het EU-lidmaatschap van de Britten loopt op 29 maart af. Als er dan niets is geregeld, is er een 'no-dealbrexit'.



Grootste stijger in de AEX was staalconcern ArcelorMittal met een winst van 2,4 procent. Kabel- en telecombedrijf Altice Europe was de enige daler met een verlies van 0,6 procent.



In de MidKap stond luchtvaartcombinatie Air France-KLM onderaan met een min van 4,4 procent, na een adviesverlaging door Deutsche Bank. Wereldhave won 0,4 procent. Het vastgoedfonds kondigde het vertrek aan van topman Dirk Anbeek en herhaalde de winstverwachting.



Meerderheidsbelang

Op de lokale markt steeg Kardan 11,7 procent. De Israëlische investeerder verkoopt zijn meerderheidsbelang in de Oekraïense activiteiten van autoverhuurbedrijf Avis aan samenwerkingspartner Universal Transportation Solutions (UTS).



In Parijs klom PSA Group 1,6 procent. De Franse eigenaar van de automerken Peugeot en Citroën verkocht vorig jaar een recordaantal voertuigen. Swiss Re daalde 0,7 procent in Zürich. De herverzekeraar waarschuwde voor grote schadeclaims in het afgelopen kwartaal vanwege onder meer orkaan Michael in Florida en de grote Californische bosbranden.



De euro was 1,1460 dollar waard, tegen 1,1474 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,9 procent tot 50,95 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent meer op 59,30 dollar per vat.