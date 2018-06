Damrak over breed front omlaag

De handel staat onder meer in het teken van overnamespeculatie. Verder werd door beleggers vooral uitgekeken naar de G7-top die vrijdag begint.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,8 procent lager op 557,36 punten. De MidKap leverde 0,7 procent in tot 799,26 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt raakten tot 1,2 procent kwijt.



Galapagos

Op Altice (plus 0,3 procent) na, begonnen alle 25 fondsen in de AEX in het rood. Staalconcern ArcelorMittal en biotechnologiebedrijf Galapagos waren de grootste verliezers met minnen tot 2,8 procent.



In de MidKap stond advies- en ingenieursbureau Arcadis onderaan met een verlies van 1,9 procent. Maaltijdbezorger Takeaway was hier een van de weinige stijgers met een plus van 0,6 procent.