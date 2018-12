Damrak opent met winst

Beleggers bleven de ontwikkelingen rond de brexit en de Italiaanse begrotingsplannen volgen. Ook wordt uitgekeken naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) later op de dag.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,3 procent in de plus op 511,32 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 673,68 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 0,4 procent.



Begrotingstekort

De hoofdindex in Milaan won 1,2 procent. De Italiaanse premier Giuseppe Conte is bereid om het begrotingstekort volgend jaar lager te laten uitvallen dan aanvankelijk gemeld. In plaats van een tekort van 2,4 procent van het Italiaanse bruto binnenlands product (bbp) stelt Conte nu een tekort voor van 2,04 procent aan Brussel.