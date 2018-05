Damrak opent met winst

De hoop dat de ontmoeting tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea toch doorgaat, steunde het sentiment. De handel stond verder in het teken van de politieke crisis in Italië en de aanhoudende daling van de olieprijzen.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent in de plus op 564,26 punten. Bij de hoofdfondsen noteerde Unibail-Rodamco ex-dividend. De MidKap won ook 0,3 procent, tot 800,16 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt klommen tot 0,6 procent. Londen is gesloten vanwege een vrije dag. Wall Street blijft dicht vanwege Memorial Day.