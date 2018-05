Damrak opent met kleine winst

Beleggers schoven de zorgen over het politieke drama in Italië voor even aan de kant en trokken zich op aan het stevige herstel op Wall Street. In de AEX schoot het aandeel van biotechnoloog Galapagos omhoog.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent hoger op 558,58 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 789,52 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 0,3 procent. De hoofdindex in Milaan won 0,1 procent.



Galapagos

Grootste stijger in de hoofdindex was Galapagos met een winst van ruim 4 procent. Het biotechnologiebedrijf en zijn partner Gilead Sciences kwamen met bemoedigende studieresultaten van een kandidaatmedicijn.



Dankzij de voortgang die is geboekt krijgt Galapagos van Gilead een betaling van 15 miljoen dollar. ABN AMRO was de grootste daler, met een min van 2,8 procent. Het aandeel noteerde ex-dividend en kreeg een adviesverlaging.