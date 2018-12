Damrak lager richting kerstdagen

De handel verliep relatief rustig. De Euronext-markten in Amsterdam, Brussel en Parijs zijn een halve dag open. Ook Londen sluit eerder. De beurzen in Frankfurt en Milaan zijn de hele dag dicht.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,8 procent lager op 481,12 punten. De MidKap daalde 1,3 procent tot 631,98 punten. Londen en Parijs verloren tot 1,2 procent. De beurs in Roemenië was een opvallende uitschieter met een plus van ruim 5 procent. De stijging, de sterkste sinds oktober 2011, volgde na de slechtste beursweek in het land sinds 2008.



Staatsbegroting

In de Verenigde Staten zijn bepaalde overheidsdiensten stilgelegd omdat er geen overeenstemming is over de nieuwe staatsbegroting. De Amerikaanse minister van Financiën, Steven Mnuchin, heeft zondag contact gehad met zes topbankiers in zijn land om de financiële markten te kalmeren met het oog op de shutdown.



Kabel- en telecomconcern Altice Europe was de grootste daler bij de hoofdfondsen met een verlies van 5,2 procent. Informatieleverancier Wolters Kluwer voerde de stijgers aan met een winst van 1 procent.



In de MidKap stond bodemonderzoeker Fugro onderaan met een min van 5,2 procent. Vastgoedbedrijf WDP ging aan kop met een plus van 2,1 procent. Takeaway.com daalde 3 procent. De maaltijdbestelsite steeg vrijdag ruim 28 procent na de overname van maaltijdbezorgdiensten van zijn Duitse branchegenoot Delivery Hero.



Kaartenmaker

TomTom zakte 1,1 procent. Topman Edzard Overbeek van kaartenmaker HERE wilde in een interview met Het Financieele Dagblad geen commentaar geven op de geruchten over een overname van concurrent TomTom door HERE. Overbeek rekent verder op een tweestrijd met techreus Google, die zich steeds nadrukkelijker op de navigatiemarkt begeeft.



Euronext bleef onveranderd. De beursuitbater wil de Noorse beurs Oslo Børs overnemen voor 625 miljoen euro.



De euro noteerde 1,1411 dollar, tegen 1,1404 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 45,48 dollar. Brentolie daalde een fractie tot 53,80 dollar per vat.