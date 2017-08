Damrak lager na provocatie Noord-Korea

Het communistische land vuurde een raket af richting Japan en kwam uiteindelijk in drie stukken in zee terecht. Ook de duurdere euro bleef drukken op het beursklimaat.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 1,3 procent lager op 508,08 punten. Alle fondsen in de hoofdindex stonden in het rood. De MidKap daalde 0,8 procent tot 773,37 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 1,4 procent.



Philips Lighting

Grootste daler in de AEX was verzekeraar Aegon met een min van 3,2 procent. Oliedienstverlener SBM Offshore en verzekeraar NN Group volgden met verliezen van 3,1 en 2 procent.



In de MidKap waren eveneens geen stijgers te bekennen. Grootste verliezer was verlichtingsbedrijf Philips Lighting met een koersdaling van 3,1 procent. Bouwer BAM en technologiegroep TKH verloren 3 en 2,2 procent.



Van Lanschot Kempen ontsnapte aan de negatieve teneur en klom bij de kleinere beursfondsen 3 procent. De Bossche vermogensbeheerder wist de winst in de eerste jaarhelft bijna te verdubbelen.



Mediasector onder druk

DPA, dat ook met cijfers kwam, zakte 4,6 procent. De detacheerder boekte in de eerste zes maanden van het jaar minder winst. Ook de resultaten van Neways konden beleggers niet bekoren. De producent van elektronische componenten verloor 3,1 procent.



De Europese mediasector stond onder druk. De Duitse tv-zender ProSiebenSat.1 duikelde in Frankfurt 13,6 procent na een verlaging van de groeiverwachtingen voor de Duitse markt van tv-reclames. Ook verlaagde Goldman Sachs het advies voor ProSieben.



Concurrent RTL Group verloor 7,6 procent. In Madrid daalde Mediaset Espana 4,1 procent en het Britse ITV zakte 2,8 procent.



Gouddelvers

In Londen behoorden de gouddelvers tot de schaarse stijgers door de oplopende geopolitieke spanningen rond Noord-Korea. Fresnillo klom meer dan 2 procent en Randgold Resources dikte 3,5 procent aan.



De euro steeg voor het eerst sinds januari 2015 tot boven de 1,20 dollar. De eenheidsmunt was 1,2027 dollar waard, tegen 1,1970 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder op 46,67 dollar. Brentolie verloor een fractie in prijs en werd verhandeld voor 51,86 dollar per vat.