Damrak klimt op laatste hele handelsdag

Beleggers moesten het stellen zonder richtinggevend bedrijfsnieuws. Verder bleef de shutdown van de Amerikaanse overheid de gemoederen bezighouden.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,9 procent in de plus op 480,49 punten. De Amsterdamse hoofdindex koerst af op verlies van bijna 12 procent in 2018. Het is het eerste jaarverlies sinds 2011. De MidKap steeg 1,3 procent tot 636,98 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Londen klommen tot 1,3 procent. De Duitse DAX won ook 1,3 procent.



Slechtste beursjaar

De beurs in Frankfurt, die maandag gesloten blijft vanwege oudjaarsdag, stevent af op een jaarverlies van bijna 19 procent en kent daarmee het slechtste beursjaar sinds 2008.



In Milaan, waar ook voor het laatst dit jaar kan worden gehandeld, steeg de hoofdindex 1,1 procent. De Londense beurs en de Euronext-markten in Amsterdam, Brussel en Parijs zijn maandag nog een halve dag open. Op 1 januari zijn alle beurzen gesloten.



Shutdown

De shutdown van de Amerikaanse overheid duurt tenminste nog tot dit weekeinde. De Senaat en het Huis van Afgevaardigden deden donderdag, de zesde dag van de shutdown, niets om de financiering te herstellen voor de ongeveer 20 procent van de overheid die is getroffen.



Sterkste stijger bij de hoofdfondsen in Amsterdam was verlichtingsbedrijf Signify met een winst van 1,8 procent. Kabel- en telecomconcern Altice Europe was de enige daler met een verlies van 1,1 procent. Shell klom 1,3 procent. Het olie- en gasconcern begint met het volledig in ontwikkeling brengen van de Argentijnse schalievelden. Daarnaast heeft Shell de verkoop van belangen in enkele ondernemingen in Nieuw Zeeland aan olie- en chemiebedrijf OMV afgerond. In de MidKap ging chipbedrijf Besi aan kop met een plus van 3,2 procent. Groothandelsbedrijf Sligro stond onderaan met een min van 0,3 procent.



De euro was 1,1453 dollar waard, tegen 1,1409 dollar op donderdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 2,7 procent tot 45,80 dollar. Brentolie kostte 2,3 procent meer en werd verhandeld voor 53,38 dollar per vat.