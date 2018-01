ING bij sterkste dalers in lichtrode AEX

Op Beursplein 5 vielen cijfers van ING, KPN en ArcelorMittal niet in goede aarde. De AEX-index op Beursplein 5 sloot uiteindelijk met een verlies van 0,1 procent op 560,52 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 845,38 punten. De beurzen in Londen en Frankfurt verloren tot 0,7 procent. Parijs sloot 0,2 procent hoger.



ING stond bij de sterkste dalers in de AEX met een min van 1,5 procent. Het financiële concern zag in het afgelopen kwartaal zowel de baten als de winst teruglopen. ING had daarbij te maken met extra belastingdruk door de fiscale hervormingen in de Verenigde Staten.



ArcelorMittal

Ook KPN (min 0,9 procent) stond bij de verliezers nadat het met minder dan verwachte cijfers naar buiten kwam. Het telecomconcern bleef last houden van felle concurrentie op de mobiele markt.



ArcelorMittal kende een enerverende sessie. Het aandeel schommelde gedurende de dag tussen winst en verlies. Het staalconcern profiteerde afgelopen jaar van verbeterde marktomstandigheden. Dat was te zien in zowel de omzet als de winst. Toch eindigde het aandeel de sessie in mineur met een min van 1,2 procent.



Kiadis Pharma

Aalberts Industries was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 1,7 procent. Verzekeraar Aegon (min 1,6 procent) sloot de rij. Koploper in de MidKap was Aperam, dat met beter dan verwachte cijfers naar buiten kwam. Het aandeel van het roestvrijstaalbedrijf won 3,3 procent.



Op de lokale markt maakte Kiadis Pharma een koerssprong van ruim 22 procent. Het biotechnologiebedrijf is bijna klaar met een klinisch fase 2-onderzoek naar de werkzaamheid van een kandidaat-medicijn en kreeg een adviesverhoging.



H&M

Ericsson zakte dik 9 procent in Stockholm. De Zweedse producent van netwerkapparatuur zag de kwartaalomzet flink dalen. De Zweedse kledingverkoper Hennes & Mauritz (H&M) verloor bijna 11 procent na een teleurstellend 2017.



Vliegtuigmaker Airbus (plus 3 procent) was in Parijs een opvallende stijger. Het aandeel liftte mee op het succes van de Amerikaanse branchegenoot Boeing dat met goede cijfers naar buiten kwam.



De euro was 1,2441 dollar waard, tegen 1,2390 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse ruwe olie werd 0,4 procent goedkoper op 64,21 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent minder en werd verhandeld voor 68,70 dollar per vat.