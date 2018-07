Damrak hoger op drukke cijferdag

Beleggers kregen een flinke hoeveelheid bedrijfsresultaten voor de kiezen en keken uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Op het Damrak openden onder meer KPN, Shell, RELX, Aalberts en Besi de boeken.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,2 procent in de plus op 574,09 punten, onder aanvoering van KPN (plus 3,1 procent). De MidKap klom 0,3 procent tot 779,92 punten. De beursgraadmeter in Parijs en Frankfurt stegen tot 1,4 procent. Londen was vlak.



Grootste stijger

KPN was met een winst van 3,3 procent de grootste stijger in de AEX. Het telecombedrijf krikte zijn bedrijfsresultaat op met dank aan kostenbesparingen. De omzet zakte 1,5 procent tot 1,4 miljard euro.



BE Semiconductor Industries (Besi) zakte ruim 6 procent in de MidKap. Volgens analisten van Berenberg lagen de kwartaalresultaten van de toeleverancier aan de chipindustrie goeddeels in lijn met de verwachtingen. De vooruitzichten voor het derde kwartaal zijn wel zwak. Advies- en ingenieursbureau Arcadis, die het bedrijfsresultaat in het afgelopen kwartaal zag verbeteren, dikte ruim 10 procent aan.