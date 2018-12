Damrak doet stap terug

Beleggers verwerkten de lagere slotstanden op Wall Street, waar vrijdag de handelsvrees weer oplaaide. Verder werd uitgekeken naar de belangrijke stemming in het Britse parlement over het brexit-akkoord op dinsdag.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent in de min op 501,38 punten. De MidKap daalde 1,6 procent tot 655,53 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt verloren tot 0,6 procent.



Londen bleef vrijwel vlak. Biotechnoloog Galapagos was de hekkensluiter bij de hoofdfondsen met verliezen van rond 1,7 procent. Levensmiddelenconcern Unilever daalde 0,5 procent na een adviesverlaging door JPMorgan. Sterkste stijger was zorgtechnologieconcern Philips met een winst van 0,7 procent. In de MidKap sloot beursintermediair Flow Traders de rij met een min van 5,6 procent na het onmiddellijke vertrek van financieel directeur Marcel Jongmans. Air France-KLM voerde de schaarse stijgers aan met een plus van 1,6 procent. De luchtvaartcombinatie vervoerde in november 3,3 procent meer passagiers dan een jaar eerder.



Lagere prijzen

In Frankfurt zakte BASF ruim 4 procent. Het chemieconcern gaf een winstalarm vanwege lagere prijzen voor sommige chemicaliën. Deutsche Bank en Commerzbank daalden 0,1 en 0,5 procent. Volgens het Duitse blad Focus zou de Duitse regering openstaan voor een fusie tussen de twee grootste banken van Duitsland. Er zouden verschillende scenario's zijn besproken op het ministerie van Financiën. Bayer klom 0,7 procent. De activistische investeerder Elliott heeft zich ingekocht bij het chemieconcern en stuurt volgens persbureau Bloomberg aan op opsplitsing van het bedrijf nu de overname van het Amerikaanse Monsanto is afgerond.



De euro was 1,1420 dollar, tegen 1,1392 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 52,55 dollar. Brentolie steeg 0,6 procent in prijs tot 62,05 dollar per vat.