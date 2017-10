Damrak begint vrijwel vlak

Ook de andere Europese beursgraadmeters begonnen zonder grote koersuitslagen aan de nieuwe handelsdag. Beleggers kijken vooral uit naar het Amerikaanse banencijfer van salarisstrookverwerker ADP, dat later op de dag bekend wordt gemaakt.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen nagenoeg ongewijzigd op 542,21 punten. De MidKap stond vlak op 834,25 punten. Ook de beurzen in Parijs en Londen bleven vrijwel onveranderd. In Frankfurt maakte de DAX (plus 0,4 procent) een inhaalslag na de vrije dag op dinsdag.



Ahold Delhaize steeg 0,3 procent in de AEX. Het Amerikaanse supermarktconcern Kroger won dinsdag in New York 3 procent, na een anonieme tweet dat Ahold Delhaize zou werken aan een bod op het bedrijf. Ahold Delhaize wilde niet reageren op geruchten.