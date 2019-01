Damrak begint jaar fors in het rood

Ook de andere Europese beurzen stonden stevig in het rood. Beleggers bleven voorzichtig na de koersdalingen in het afgelopen beursjaar. Teleurstellend macro-economisch nieuws uit China, waar de omvangrijke industrie in december een krimp liet zien, zorgde eveneens voor koersdruk.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 2,1 procent in de min op 477,79 punten. De MidKap raakte 2,2 procent kwijt op 643,38 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs leverden tot 2,4 procent in.



Grootste daler bij de hoofdfondsen was staalproducent ArcelorMittal met een verlies van meer dan 4 procent. Digitaal beveiliger Gemalto, die wordt overgenomen door het Franse Thales, was de enige stijger met een nipte winst van 0,1 procent. Ahold Delhaize daalde 0,3 procent. Het supermarktconcern begint aan het aandeleninkoopprogramma ter waarde van 1 miljard euro, dat op 13 november vorig jaar werd aangekondigd.



Met het programma wil het bedrijf zijn uitstaande aandelenkapitaal verminderen. In de MidKap sloot metalenspecialist AMG de rij met een min van ruim 4 procent. Beursintermediair Flow Traders was de sterkste stijger met een plus van 0,8 procent. BAM zakte 1,6 procent. De bouwer heeft een akkoord gesloten met Eindhoven Airport over de financiële afwikkeling van het instorten van een parkeergarage op het vliegveld.



Concrete details werden niet bekendgemaakt, maar volgens BAM was een eerdere voorziening voldoende. Die bedroeg ongeveer 9 miljoen euro. Sligro verloor 1 procent. Het groothandelsbedrijf zette afgelopen jaar een omzet in de boeken van ruim 2,3 miljard euro. Dat is 9,6 procent meer dan een jaar eerder en in lijn met de verwachtingen van analisten.



Sligro publiceert op 24 januari zijn definitieve jaarcijfers. De euro bleef vrijwel onveranderd op 1,1455 dollar. Een vat Amerikaanse olie zakte 1,8 procent in prijs tot 44,59 dollar. Brentolie kostte 2 procent minder en werd verhandeld voor 52,73 dollar per vat.