Damesdispuut moet schadevergoeding betalen voor ravage bowlingbaan

Beeld ANP

Het dispuut reserveerde op 25 april 2019 acht bowlingbanen bij Powerzone, voor in totaal tachtig mensen. Werknemers van het bowlingcentrum verklaren dat de dames bowlingballen van de ene naar de andere baan slingerden en met meerdere ballen tegelijk gooiden. Ook zouden ze hun eigen drank hebben meegenomen en glazen bier en pitchers in het rond hebben gegooid.

Volgens Powerzone zijn er tijdens het ruwe feestje vier banen en tien bowlingballen beschadigd geraakt. Zij hadden daarom een schadevergoeding van 7635 euro geëist. Volgens de kantonrechter kan maar van één bowlingbal worden bewezen dat die is beschadigd, omdat Powerzone de rest naar eigen zeggen direct heeft weggegooid.

Ook kan Powerzone niet hardmaken dat de vernieling van de vier banen door het damesdispuut is aangericht. De kantonrechter vindt op basis van de verschillende verklaringen van medewerkers en leden van het dispuut zelf wel dat er bewijs is voor ‘lichte beschadigingen’ aan de banen. In totaal moeten de dames daarom 300 euro schadevergoeding en de proceskosten aan Powerzone betalen, slechts een klein percentage van wat het bowlingcentrum had geëist.