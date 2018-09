Dames en heren Club Foos wereldkamioen tafelvoetbal

Jackie Han en Jojanneke Jas werden zondag eerste in de categorie vrouwen dubbel. Raoul Chamuleau en Thijs van Schijndel presteerden maandag hetzelfde in de categorie heren dubbel.



"We hoopten de beste 32 te halen," zegt de kersverse wereldkampioen Thijs van Schijndel. "Maar tegen alle verwachtingen in wisten we zelfs de favorieten uit Duitsland in de finale te verslaan."



In de finale wisten ze in vier sets af te rekenen met de Weltmeisters. "De eerste set verloren we, maar daardoor viel alle druk weg. We waren al blij dat we in de finale stonden en gingen gewoon op ons gemakt spelen. Uiteindelijk lieten we daarna geen set meer liggen."



Kroegsport

Tafelvoetbal wordt in Nederland vooral gezien als een kroegsport. In landen als de Verenigde Staten en Duitsland wordt de sport al jaren op professioneel niveau gespeeld. Het tafelvoetbal kent daarbij veel variaties en klassen.



In St. Wendel werd het wereldkampioenschap op de Leonhart tafel gespeeld, de meest gebruikte tafel in West-Europa. In totaal waren in het toernooi 23 verschillende klassen.



"De top van Nederland doet ook mee met de top van de wereld, en dat is iets om trots op te zijn," zegt Jojanneke Jas. "Tafelvoetbal als sport verdient het om serieus genomen te worden en niet meer alleen als kroeg bezigheid."



Bovendien zou ze graag meer vrouwen willen zien rondom de voetbaltafel. "In Duitsland weet men al lang dat je van iedere vrouw dik kan verliezen, maar in Nederland wordt daar nogal eens lacherig over gedaan. Ik kan alleen maar zeggen: kom gerust eens langs en daag ons uit."