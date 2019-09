Dam tot Dam wandelt €66.000 bij elkaar voor Pink Ribbon

De Dam tot Dam Wandeltocht zamelt geld in voor Pink Ribbon. Beeld Le Champion

Beginpunt van de wandeltocht was het Paleis op de Dam, eindpunt de Dam in Zaandam, net als bij de Dam tot Damloop van zondag. De wandelaars van de 10 kilometer startten in Zaandam.

Wandelaars die de eindstreep haalden konden daarna een feestje vieren in het Dam tot Dam Park, waar dj’s en bands optraden.

Zaterdagvond gaan in Zaandam bijna 12.000 deelnemers van start bij de Damloop by night. Op zondagmorgen gaan 5000 fietsers vanaf de Dam in Amsterdam van start voor de Dam tot Dam FietsClassic. Daarna starten 50.000 deelnemers aan de 16 kilometer van de Dam tot Damloop.