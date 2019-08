‘Dam tegen de nutellawinkels’ mislukt, restaurant Centra is dicht

Een culinair consulaat van Spanje. Centra, het oude Centra, had een onverwoestbare naam en was pionier van de Spaanse keuken in Nederland. Het was geliefd onder studenten en had een aanzienlijke schare vaste fans, onder wie coryfeeën als Willibrord Frequin, Joop den Uyl en Javier Guzman. Opgezet in 1946 als toevluchtsoord voor Spaanse zeelieden, kwam het in 1962 in handen van de familie Rodriquez. Zoon Felipe gebruikte het in de vroege jaren 90 als onderpand en bakermat voor internetprovider Xs4all.

In 2012 trad een nieuwe eigenaar aan. De uitbater kon het restaurant niet overeind houden en wees naar de deplorabele staat van het pand als hoofdoorzaak voor het faillissement in 2016. Na een rigoureuze renovatie volgde in 2017 een doorstart onder de naam Xampanyeria Centra.