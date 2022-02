Daling in aantal besmettingen in Amsterdam, voor het eerst sinds december

Beeld ANP

Tussen 31 januari en 6 februari werden er 31.247 besmettingen vastgesteld in de gehele regio, waarvan 24.962 in gemeente Amsterdam. Een week eerder ging het nog om het recordaantal van 33.086 besmettingen in de regio.

Het aantal positieve tests nam vooral af in stadsdelen Zuidoost, Nieuw-West en Noord. In de overige stadsdelen was een lichte toename te zien. In Nieuw-West daalde het aantal besmettingen het hardst: daar werden 4746 positieve tests gemeld, tegenover 6325 een week eerder.

Ook het aantal mensen dat zich liet testen daalde met twaalf procent. Dat aantal daalt al weken, mogelijk omdat steeds meer mensen thuis een zelftest afnemen. Het aandeel positieve testen steeg naar 58 procent.

Het aantal gevaccineerde mensen in Amsterdam blijft al ruime tijd min of meer stabiel. Ongeveer 75 procent van de Amsterdammers is volledig gevaccineerd: 34 procent heeft twee vaccinaties gehad, 41 procent ook een boosterprik.

Versoepelingen

Ondertussen lijkt het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen landelijk juist toe te nemen. De vraag is wat dat betekent; steeds meer mensen liggen niet in het ziekenhuis dóór covid, maar mét covid. Het grootste probleem voor ziekenhuizen is momenteel de hoge uitval onder personeel als gevolg van coronabesmettingen.

Als de ziekenhuiscijfers gunstig blijven, zal het kabinet waarschijnlijk de maatregelen verder versoepelen. Komende vrijdag bespreekt het Outbreak Management Team (OMT) de mogelijkheden, de dinsdag daarop neemt het kabinet een besluit en is er weer een coronapersconferentie.