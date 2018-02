Dales heeft spijt van beloftes NZ-lijn

In 2010 zei hij tegen de Volkskrant nergens spijt van te hebben. Iets soortgelijks had hij in 2007 ook tegen Het Parool gezegd: "Ik heb nérgens in gehaperd en ben nérgens tekortgeschoten."



Lessen van de lijn

In de ambtswoning op de Herengracht was hij vorige week veel deemoediger, bevestigen vier aanwezigen die er alleen anoniem over willen vertellen. Dales zelf wil niet reageren, 'omdat ons dat gevraagd is door de organisatie'.



De sessie was bedoeld om lessen te trekken uit de aanleg van de Noord/Zuidlijn. Onder de aanwezigen waren Tjeerd Herrema (in 2009 afgetreden als wethouder na de verzakkingen aan de Vijzelgracht), oud-minister Cees Veerman (voorzitter van een commissie die na het stilleggen van de bouw in 2010 adviseerde de metro af te bouwen) en Tineke Netelenbos, die als minister in 1999 groen licht gaf voor de financiering.



Dales begon de bijeenkomst strijdbaar, met een betoog dat de kosten per hoofd van de bevolking bescheiden zijn als je rekent met een afschrijvingstermijn van 100 jaar. Andere aanwezigen, onder wie wethouder van Pieter Litjens (Verkeer), betwijfelden of Dales de aangewezen figuur is om met zo'n verhaal naar buiten te treden.