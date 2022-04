Dalen de huizenprijzen in Amsterdam nu echt? Experts hebben zo hun twijfels

Een ‘lichte bries’ gaat door de oververhitte woningmarkt, constateerde makelaarsvereniging NVM afgelopen week. In de gewilde Amsterdamse binnenstad daalden de huizenprijzen zelfs met drie procent. Kan de aspirant-koper dan toch hopen op een omslag?

De kwartaalcijfers van de Vereniging van Makelaars (NVM) leken afgelopen week voorzichtige hoop te bieden, ook voor Amsterdam: stadsbreed zou de doorsnee vierkantemeterprijs met 1,4 procent zijn gedaald en in het felbegeerde Centrum zou die afname zelfs bijna 3 procent bedragen. Ook opvallend: de eerste drie maanden van dit jaar werd er relatief erg weinig verkocht. In Amsterdam wisselden 32 procent minder woningen van eigenaar dan een jaar eerder, in Centrum was dat 53 procent minder.

Zou het dan toch? Als het epicentrum van de oververhitte woningmarkt – de geliefde binnenstad én de rest van Amsterdam – een voorzichtige daling van de prijzen laten zien, kan er dan al worden gedacht aan een trendbreuk, hoe klein ook?

Wie verder inzoomt op de cijfers, ontdekt dat de ‘lichte bries’, waarvan de NVM sprak, wat Amsterdam betreft wel erg optimistisch is. De prijsdaling in de gehele stad van 1,4 procent betekent niet dat de huizen goedkoper zijn geworden; de woningen die van de hand zijn gegaan behoorden simpelweg tot het minder waardevolle segment.

Uitgaand van de vierkantemeterprijs werden de huizen in vrijwel alle stadsdelen duurder. En soms niet zo’n beetje ook: in Zuidoost is een vierkante meter 10 procent meer gaan kosten. Alleen in het centrum, zo lijkt het, daalde de prijs. Dat gebeurde voor het laatst eind 2020, sindsdien werd een vierkante meter er alleen maar duurder.

Geen waardedaling

Maar ook hier zegt de daling minder dan het lijkt, waarschuwt Jerry Wijnen, voorzitter van de Makelaarsvereniging van Amsterdam. “Als er in een stadsdeel toevallig net wat minder huizen uit het hoogste prijssegment zijn verkocht in een kwartaal, zakt de doorsnee prijs al snel. Dat betekent dus niet dat de huizen hier daadwerkelijk goedkoper zijn geworden.”

Ook makelaars actief in stadsdeel Centrum hebben niet de indruk dat de dalende vierkantemeterprijs voortkomt uit een waardedaling van de woningen zelf. “Ik herken de markt niet in dat cijfer,” zegt bijvoorbeeld Jochem Kuijs van de HVJ groep Makelaardij. “Volgens mij zijn de prijzen hier gewoon nog aan het stijgen.” Ook Maarten Stegeman van makelaardij Vlieg ervaart niet dat kopers minder voor hartje Amsterdam willen neerleggen. “Wij verkopen vooral aan expats, en voor hen heeft een huis hier nog altijd een enorme aantrekkingskracht.”

Een mooie etage aan de Keizersgracht is helaas dus nog altijd even onbereikbaar voor iedereen behalve de extreem welgestelden. Maar toch: de waardestijging zit nu vooral búíten stadsdeel Centrum. Volgens Wijnen komt dat doordat andere stadsdelen nog steeds aan populariteit winnen. “Al jaren zoeken steeds meer Amsterdammers in de uithoeken van de stad naar een nog enigszins betaalbare woning.” In coronatijd is daar volgens Wijnen ook nog eens de behoefte aan extra ruimte bijgekomen. “Door het vele thuiszitten zijn mensen meer waarde gaan hechten aan een grotere woning of een tuin. Dan ga je toch sneller kijken in Noord of Nieuw-West.”

Of in Zuidoost. Daar zijn huizen met 4630 euro per vierkante meter nog het meest betaalbaar van Amsterdam. De stijgende vierkantemeterprijs van ruim 10 procent is een teken dat ook Zuidoost in het vizier van meer huizenzoekers komt. Dat ziet ook Stefan Groot, huizenmarkt-econoom voor de Rabobank. “Eerder zijn de prijzen in andere stadsdelen flink gestegen en bleef Zuidoost wat achter. Daardoor is dit stadsdeel nu aantrekkelijker en stijgen daar de prijzen het hardst.”

Weinig verkocht in Centrum

Dan de dalende verkoopcijfers – een ander punt waarop stadsdeel Centrum eruitspringt. Het afgelopen kwartaal ging het om 53 procent minder verkochte huizen in Centrum, terwijl het in heel Amsterdam ging om een afname van 32 procent. Landelijk neemt het aantal verkochte woningen ook af, wat volgens experts vooral komt doordat mensen moeite hebben met het vinden van een nieuwe woning op de oververhitte woningmarkt. Maar vanwaar de uitschieter in de binnenstad?

Die afname van 53 procent is gedeeltelijk een correctie voor de hoge verkoopcijfers een jaar eerder, denken de makelaars en experts. Huizenkopers jonger dan 35 zijn sinds januari 2021 vrijgesteld van de overdrachtsbelasting, maar in april 2021 werd deze vrijstelling geschrapt voor huizen duurder dan 400.000 euro – een prijsklasse die vooral in stadsdeel Centrum al jaren de norm is. Om nog te kunnen profiteren van die tijdelijke vrijstelling, besloten veel huizenzoekers in de maanden voor april snel nog een huis te kopen in hartje Amsterdam.

Bovendien ligt het flink dalende percentage in Centrum vooral aan de aanbodkant, stelt Wijnen: er staat gewoon weinig te koop. “Mensen met een prachtig pand geven dat niet zomaar op. Sommigen willen wel weg, maar dan wel voor een riante woning met tuin en veel slaapkamers in een ander stadsdeel. Dat is op dit moment knap lastig om te vinden. Mensen stromen niet door, zeker als ze hoge eisen hebben.”

Doorstromen lastiger

Eenzelfde verklaring is van toepassing op het verschil in de landelijke daling van het aantal verkochte woningen (-19 procent) en die in Amsterdam (-32 procent), zegt Groot. “Voorheen stegen vooral in Amsterdam de prijzen hard en was erbuiten nog makkelijk voor een lagere prijs een woning te kopen. Deels is dat nog steeds zo, maar langzaamaan zien we die voorsprong afnemen die Amsterdam ten opzichte van de andere regio’s heeft. Amsterdammers die een bepaald type woning buiten de stad zoeken vinden die lastiger, waardoor ze minder weggaan.”

Het wordt overal steeds lastiger door te stromen naar een volgende woning, stellen de experts. Want op een oververhitte markt durven huiszoekers hun woning niet te koop te zetten voordat ze iets nieuws hebben gevonden. Het kwijtraken van je huidige woning is in deze tijd immers zo gepiept – dat duurt in Amsterdam nu gemiddeld 25 dagen. Groot: “Maar als iedereen wacht met het te koop zetten van hun woning, staat er dus weinig te koop en wordt het nóg moeilijker iets te vinden.”

Stadsgebied Weesp is niet meegenomen in de kwartaalcijfers van de makelaarsvereniging van Amsterdam, waar dit artikel op gebaseerd is. Dit omdat Weesp pas laat in het kwartaal bij de stad is gaan horen.