Dalai Lama opent tentoonstelling Nieuwe Kerk

Ook gaat hij in gesprek met onder anderen wetenschappers en jongeren over het thema Compassie en Techniek.



De tentoonstelling, met meer dan zestig voorwerpen, is van 16 september tot 3 februari in de Nieuwe Kerk te bezichtigen.



Wie een glimp van de geestelijk leider wil opvangen: de Dalai Lama is tot en met 17 september is ons land.



