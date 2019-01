Daklozen worden spookburgers door ontbreken adres

Daklozen lopen regelmatig tegen muren op als zij zich proberen in te schrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Vaak wordt hun aanvraag afgewezen, omdat gemeenten strenger zijn dan de wet voorschrijft. Dat blijkt uit een enquête die televisieprogramma De Monitor heeft uitgevoerd onder de honderd grootste gemeenten.



In Amsterdam wordt twee derde van de aanvragen afgewezen. Amsterdam vraagt net als veel andere gemeenten om 'regiobinding'. Een dakloze moet dan bewijzen dat hij of zij een band heeft met de gemeente.



Fraude

Gemeenten geven aan dat ze bang zijn voor fraude en voor een aanzuigende werking als ze te makkelijk een briefadres afgeven. Ze stellen daarom extra eisen: zo moeten dak- of thuislozen soms meewerken aan een traject voor re-integratie.



Amsterdam eist bijvoorbeeld dat aanvragers van een briefadres meedoen aan coachingssessies, actief op zoek gaan naar een woning en meewerken aan elke vorm van hulpverlening van maatschappelijke dienstverleners.



Het briefadres is slechts zes maanden geldig, terwijl dat volgens rijksoverheid niet beperkt hoeft te worden. Rond de 40 procent van de gemeenten biedt geen ondersteuning nadat de aanvraag is afgewezen.