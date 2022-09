Daklozen veroorzaken overlast bij ponten achter CS, gemeente overweegt uitbreiding gebied alcoholverbod

Een groep daklozen en verslaafden houdt zich op tussen het IJ-veer en een pannenkoekenrestaurant aan de IJ-kant van het Centraal Station. Beeld Dingena Mol

Het is nog geen vier uur in de middag en een dronken man moet al door twee anderen ondersteund worden omdat hij niet meer op zijn benen kan staan. Om hem heen drinken anderen ook alcohol, ze hebben een blikje bier in hun handen of een fles sterke drank. Er zijn er ook bij die onder invloed lijken van nog wel iets sterkers. Ook staat er muziek aan en een van de mannen staat te dansen alsof hij in een nachtclub staat.

Twee uur later, en een paar ruzies en een halve vechtpartij verder, liggen er opeens twee politieagenten op de rug van een van de mannen uit de groep, in afwachting van versterking. De man veroorzaakte overlast en wilde zijn ID-kaart niet tonen, bevestigt een politiewoordvoerder later. Ook was de man onder invloed van alcohol en had hij een agent bespuugd.

Zorgmijdend

Reizigers die aan de westzijde van het Centraal Station veelvuldig gebruik maken van de Buiksloterwegveer of de pont naar het NDSM-terrein, kijken niet meer op van de aanhouding en lopen er rustig omheen. Ook het geschreeuw van de man die de twee agenten bovenop zich heeft liggen, maakt geen indruk meer. In de rij voor de pont worden blikken uitgewisseld die lijken te zeggen: het is weer zover.

Al langere tijd veroorzaakt de groep – die steeds groter lijkt te worden – overlast. Een woordvoerder van stadsdeel Centrum bevestigt dat: “In samenwerking met onder andere de NS, veldwerk en de politie, probeert de gemeente de overlast van deze groep zoveel mogelijk te beperken. We kijken nu naar het uitbreiden van het alcoholverbodsgebied naar de achterzijde van Centraal Station.”

Hulp inschakelen voor de overlastgevers is lastig, volgens de woordvoerder. “Een groot deel van deze groep is zorgmijdend en moeilijk te benaderen door overheidsinstanties.”

Bankjes afgezet

Uit cijfers van de politie blijkt dat het aantal overlastmeldingen in het stationsgebied meer dan verdubbeld is. Waar er in juli 2021 24 overlastmeldingen geregistreerd werden in dit gebied, waren dat er dit jaar in dezelfde maand 52.

Ook de Nederlandse Spoorwegen (NS), die het station beheert, heeft maatregelen genomen. Als het avond wordt en de temperatuur daalt, trekt de groep regelmatig het station in. De NS heeft daarom besloten een deel van de bankjes met hekwerken af te zetten.

“We hebben vrij veel overlast van mensen uit het Oostblok die onder invloed van drank overlast genereren,” bevestigt een woordvoerder. “Die verblijven op de bankjes, gaan daar liggen en slapen, en dat leidt tot ongemak voor onze reizigers. Helaas hebben we daarom moeten besluiten de bankjes af te zetten.”

Politiepost weg

De woordvoerder van de NS wijst er daarbij ook op dat de politiepost op Centraal Station er vanwege bezuinigingen niet meer is. “Toen die er nog was, was de politie er bij overlastmeldingen veel eerder bij. Je merkt nu dat het wat langer duurt, dus hebben we deze beslissing moeten nemen.”

Een medewerker van het naastgelegen pannenkoekenhuis vertelt dat hij liever op een andere locatie werkt vanwege deze groep daklozen, ‘omdat ze altijd voor de deur zitten’. “Ze gebruiken de ruimte voor onze deur vaak als toilet, dus het is iedere ochtend weer een verrassing wat je hier aantreft. Je moet dagelijks de deur schoonmaken voordat we open kunnen.” Ook noemt hij het slecht voor de zaak. “Je gaat hier niet op het terras zitten als die groep er zit. Want er gebeuren altijd gekke dingen hier.”