Daklozen kunnen via Streetlife-app hulp zoeken in Amsterdam

Van de dakloze mensen die inloophuizen van De Regenboog Groep bezoeken heeft zo’n 70 procent een smartphone. De nieuwe app moet ze helpen hulp en basisvoorzieningen te vinden. Beeld RAMON VAN FLYMEN/ANP

De app is een initiatief van De Regenboog Groep, die samenwerkte met softwaremaker Enjoy My City. “We hadden al een papieren adressengidsje met voorzieningen voor daklozen in Amsterdam,” aldus Joost Slis van De Regenboog Groep. “Via de app vinden daklozen nu gemakkelijk de hulp die ze nodig hebben en de route om er te komen.”

De maatschappelijke organisatie heeft in de hoofdstad acht inloophuizen voor daklozen. Daar komen steeds meer bezoekers met een smartphone, naar schatting ongeveer 70 procent. “Dat is niet gek, want zonder internet is het lastig overleven. Steeds meer zaken kunnen alleen maar online. Ook voor de hulpverleners is het fijn als cliënten bereikbaar zijn, juist omdat ze geen adres hebben en dus overal in de stad kunnen zijn.”

Straatapp

Volgens De Regenboog Groep is de Streetlife-app de eerste uitgebreide app voor daklozen. Eerder werd in Amsterdam al een andere Straatapp gepresenteerd, bedoeld voor jongeren van 16 tot 24 jaar die dak- en thuisloos zijn of dreigen te worden. Daarin is praktische informatie te vinden over waar zij goedkoop kunnen slapen, douchen en eten.

De app is er voor Android en Apple en gratis te downloaden.

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heb je een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: