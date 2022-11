Dakloze man neergestoken op Stadhouderskade

Beeld Joris van Gennip

Het slachtoffer werd rond 05.15 uur bloedend op een bankje tegenover De Nederlandsche Bank (DNB) aangetroffen. Hij had twee steekwonden en een opgezwollen gelaat, meldt de politie. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Daar vertelde de man dat hij wat had gedronken met een aantal mannen, maar zich niet meer kon herinneren wat er daarna is gebeurd. ‘Het slachtoffer sluit niet uit dat er wat in zijn drankje is gestopt’, aldus de politie. Ook mist hij zijn zwarte rugzak met persoonlijke eigendommen.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: