Dagje Amsterdamse Bos? Let op voor losse takken

Vrijdag adviseerde Staatsbosbeheer fietsers en wandelaars het bos komend weekend geheel te vermijden. Maar zo ver wil Van 't Wout, de boswachter van het Amsterdamse Bos, niet gaan.



"We sluiten het bos niet af en raden mensen niet af te komen. Na een storm is het bos wel wat gevaarlijker, maar het bos is sowieso nooit risicovrij. Dat is juist de charme van de natuur," zegt Van 't Wout.



70 bomen

In totaal zijn er donderdag pakweg 70 bomen tijdens de hevige westerstorm in het Amsterdamse Bos gesneuveld. Die zijn inmiddels weggehaald. Ook de doorgaande weg, de Nieuwe Meerlaan en de Bosbaanweg, is vlak nadat de storm was gaan liggen tak- en boomvrij gemaakt. Net als de fietsroute door het bos.



Maar het gevaar zit hem niet in wat op de grond is beland, maar juist in dat wat nog overeind staat. Van 't Wout: "Sommige bomen zijn door de storm alleen los komen te zitten, en kunnen nog zomaar omvallen."



Nog gevaarlijker zijn loshangende takken, die naar beneden kunnen vallen. Soms met een dodelijk gevolg. Niet voor niets worden die takken door boswachters ook wel 'weduwemakers' genoemd.



Omgezaagd

Het duurt nog zeker een week voordat de schade in het hele bos in kaart is gebracht, en het leeuwendeel van de loszittende takken en bomen zijn verwijderd. Tot die tijd vraagt Van 't Wout bosbezoekers wel extra op te letten. Vooral langs de kleine bospaadjes is het mogelijk dat er nog dingen loszitten.



Dat er veel bomen sneuvelen met zo'n storm, is volgens een woordvoerder van Staatsbosbeheer overigens 'vanuit ecologisch oogpunt niet per se verkeerd voor een bos'. Dode bomen worden opgeruimd, maar de stukken die achterblijven trekken veel insecten aan. "Er zijn wel wat dode vogels maar over het algemeen voelen dieren de storm feilloos aan en zoeken op tijd beschutting."



