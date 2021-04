Dagboek Anne Frank hertaald in eenvoudig Nederlands

Beeld Fotocollectie Anne Frank Stichting, Amsterdam

Het nieuwe boek heet Mijn naam is Anne en is geschreven door Marian Hoefnagel. Het is een initiatief van Stichting Lezen en Schrijven, de Anne Frank Stichting en de Amsterdamse uitgever Eenvoudig Communiceren, die boeken schrijft en hertaalt voor mensen die moeite hebben met lezen.

Lezen stimuleren

Eerder bracht Eenvoudig Communiceren al een vereenvoudigde versie uit van Het achterhuis voor volwassenen: Anne Frank; haar leven. Dit nieuwe boek is speciaal gemaakt voor kinderen tussen de 10 en de 15 jaar.

Uit het jaarlijkse PISA-onderzoek naar leesvaardigheid blijkt namelijk dat ongeveer 25 procent van de 15-jarigen potentieel laaggeletterd is. “We lopen achter met begrijpend lezen,” zegt directeur van Eenvoudig Communiceren Ralf Beekveldt. “Juist voor die kinderen is het belangrijk dat dit wereldberoemde boek beschikbaar is, zodat ze kunnen oefenen. Boeken lezen is natuurlijk een beetje uit, lezen wordt gezien als iets ouderwets. Ik snap dat Netflix kijken veel leuker is, maar om lezen bij jonge mensen te stimuleren hebben we een eenvoudigere versie van het dagboek uitgebracht.”

Wereldprimeur

Mijn naam is Anne is een flink ingekorte versie van het origineel en telt niet 303 maar 112 pagina’s, met een vergroot lettertype. Wereldwijd is dit een primeur: nog nooit eerder werd er een kinderversie in eenvoudige taal van het dagboek uitgebracht. “Met name kinderen voor wie het lezen niet makkelijk afgaat, willen we de kans geven dit hartstikke belangrijke boek te begrijpen. Iedereen moet de dagboekbrieven van Anne Frank kunnen lezen. Helemaal zo vlak voor 4 en 5 mei,” aldus Beekveldt.

De inhoud is hier dan ook specifiek op gericht, met thema’s die kinderen goed zouden begrijpen. Zo staat in het boek de verliefdheid van Anne op Peter centraal. Beekveldt: “Elk kind tussen de 10 en de 15 herkent dit thema.” De fragmenten worden aangevuld met nieuwe illustraties en foto’s die de Anne Frank Stichting nog nooit eerder openbaar maakte.

Op een van de illustraties is het achterhuis nagemaakt met beelden van hoe de situatie in de Tweede Wereldoorlog was. “Door de gevel heen zie je hoe het Achterhuis eruit zag, je kan zelfs de wc zien. In het boek voelt de lezer hoe benauwend het is om altijd maar binnen te zitten. Kinderen kunnen echt meekijken en lezen met hoe dat onderduiken was.”

Het boek is sinds woensdag 21 april verkrijgbaar online en in boekhandels.