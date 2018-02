Dag 8: OM stelt vragen over krijsende, tierende Holleeder

Verklaring Jopie van der Bijl

Broer 'Jopie' van de in 2006 geliquideerde Thomas van der Bijl blijkt gisteravond, woensdag, een verklaring te hebben afgelegd waarin hij zegt samen met Thomas van der Bijl het in Frankrijk begraven losgeld van de Heinekenontvoering te hebben opgehaald uit Parijs. Het zat eerst in een verborgen ruimte in de auto, later verstopte Jopie van der Bijl het in een ruimte in zijn huis en vervolgens in een schuur in zijn volkstuintje.



"Ik heb alles vanuit de sporttas in de ton van tachtig bij vijftig (centimeter) gedaan. Thomas kwam wel eens geld halen. Later heb ik ook zelf wel Franse francs gewisseld op verzoek van Thomas." Jopie van der Bijl 'was wel zenuwachtig, want hij moest lang wachten' tot hij kon wisselen.



'Jopie' van der Bijl zegt zijn verhaal nu te vertellen omdat hij 'pissig' was toen hij Holleeder deze week, als toeschouwer op de tribune, hoorde vertellen dat hij het losgeld zélf heeft opgegraven.



Holleeder: "De Franse francs hebben wij meegenomen naar Frankrijk. Onzin dus. Thomas heeft nooit gewisseld, zoals hij voor zijn dood heeft gezegd, want dan zou hij worden gepakt. Ik weet dat Jopie hier steeds zit en dat is prima, maar hij liegt en ik heb het geld zelf opgegraven."



Rechtbankvoorzitter Frank Wieland: "Heeft hij (Jopie van der Bijl) wél reden om te liegen?" Holleeder: "Geen idee, maar wat hij zegt, is niet waar."