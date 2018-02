Dag 7: Willem Holleeder ondervraagt zijn zus Sonja

'Gokhallen waren Wims kindjes'

Janssen loopt allerlei transacties door via de Zwitserse banken, die met de erfenis van Cor van Hout te maken hebben. Sonja: "Als ik alles onder de pet had willen schuiven, had ik het natuurlijk niet via de bank gedaan."



Advocaat Janssen: "Een Zwitserse bank is misschien wat anders dan een gewone bank."



Hij gaat steeds dieper in op de leugens die Sonja volgens hem in haar eigen witwaszaak én later in haar verklaringen over Holleeder, heeft verteld over de afwikkeling van de erfenis van Cor van Hout.



Sonja windt zich in haar getuigencabine steeds meer op.



Sonja: "Als ik eerlijk zou verklaren over de Achterdam, moest ik óók verklaren over Willems (gok)halletjes op de Wallen en het bordeel (Satyricon) in de Roompotstraat."



Rechter Benedicte Mildner: "Maar u heeft ook in 2013 tijdens het getuigen tegen uw broer nog volgehouden dat u nooit de Achterdam had gehad. Waarom heeft u dat toen nog volgehouden? Wat kon dat u schelen als u inmiddels zei dat hij allemaal doden op zijn geweten had? Pas in 2017 heeft u volgens uzelf de waarheid verteld."



Rechter Mildner: "Als u in het geheim met de politie praat over liquidaties in opdracht van Holleeder, dan kunt u toch ook in het geheim met de politie praten over zijn hallen en dat bordeel?"



Sonja: "Hij heeft toch die petten?! (Corrupte politiecontacten.) U denkt toch niet dat ik het zou overleven als hij hoorde dat ik het over zijn hallen had

gehad? Die hallen waren zijn kindjes."



Rechter Mildner: "Maar wat maakte nou dat u de politie wel vertelde over wie allemaal vermoord waren en niet over die beleggingen van het losgeld uit de Heinekenontvoering? Was u bang weer met de overheid in de problemen te komen omdat u in de aanloop naar uw schikking had gelogen? Het blijft moeilijk te begrijpen."



Sonja: "Het is me nóóit om geld gegaan. het enige dat mij interesseert is dat híj (Willem) moet boeten (voor de moord op Cor van Hout) en dat hij er niet alsnog met de Achterdam vandoor zou gaan."