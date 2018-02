Dag 6: Zus Sonja getuigt tegen Willem Holleeder

'Hij of ik'

Nadat in november 2005 vriend George van Kleef was vermoord, moest Sonja naar een benzinepomp in Nieuwegein komen. "Hij zei: ja, Box, het was hij of ik."



Nadat Willem Endstra in mei 2004 was geliquideerd moest ze naar de carpoolstrook in Abcoude komen. "Maike (Holleeders vriendin) was er bij. Hij moest weten of ik nog nieuws had, of Natasja nog wat had gehoord (één van Endstra's vriendinnen) en hij zei ook weer: 'Het was hij of ik'."



Ook over de criminele kroegbaas Thomas van der Bijl, 'een lieve jongen', heeft Sonja verteld. "Willem moest ineens een foto van Thomas hebben. Daar stond-ie op. Maar die dozen met foto's zijn al zo vaak in beslag genomen door de politie, dat is een rommeltje. Ik vond er een van een kinderfeestje en heb die gegeven. Ik kon niet vragen waar hij die foto voor nodig had."



Thomas van der Bijl werd doodgeschoten.