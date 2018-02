Dag 6: Holleeder een familieman? 'Dat is helemáál niet zo!'

Als je zulke bloedgabbers bent, dat je dan overstapt naar degenen die gewoon geschoten hebben op je vriend, op zijn kind, op je zus... Sonja Holleeder

"Cor moest gewoon dood. Toen het was mislukt moest Cor van Klepper en Mieremet een boete betalen. Dan gaat Willem, omdat-ie zo laf is, met die tegenpartij in zee!"



Van Hout ging revalideren in Frankrijk. Later werd hij weer gearresteerd in de grote drugszaak City Peak. Sonja: "Ja, ik heb de kinderen alleen opgevoed."



Nadat hij in 2000 was vrijgekomen, had haar broer volgens Sonja de jacht op Cor geopend.



Raket

"Dat was zó heftig. Ik moest zeggen waar Cor zat, waar hij verbleef. Hij zou een raket naar binnen schieten als ik het niet zou zeggen," herhaalt Sonja tegen de rechtbank wat ze eerder aan de politie en de onderzoeksrechter heeft verteld.



"Dan moest ik ineens de luxaflex op een bepaalde stand zetten als Cor thuis was (zodat Holleeder de moord kon voorbereiden). Het is te krankzinnig voor woorden. Hij kan nu wel zeggen dat het niet zo is, maar ik zweer het."



Sonja hield de luxaflex maar 'half-half' open om het onduidelijk te houden. Cor wilde op zijn beurt weer weten waarmee Willem bezig was.



Willem 'liep te tieren en schreeuwen' omdat Sonja hem niet naar Cor leidde. "Op een gegeven moment raakte ik helemaal murw. Hij heeft altijd gezegd: 'Ik dreig niet, ik doe'."



'Een debiel ben je'

Sonja herhaalde ook de bijtende kwalificaties die haar volgens haar ten deel vielen. Willem noemde haar 'een mongool' en 'een debiel'. "Dat schreeuwde-ie dan. 'Een debiel ben je!'"