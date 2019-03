Dag 59: advocaten bespreken beschuldiging bendevorming

'Hij kan opdracht niet hebben gegeven'

De overtuiging van justitie dat Thomas van der Bijl is vermoord in opdracht van Willem Holleeder, is onder meer gebaseerd op de verklaringen van kroongetuige Fred Ros, de moordmakelaar die de uitvoerders aanstuurde, volgens Ros in opdracht van Dino Soerel.



Janssen: "Ros wist zelf niet waaróm de moord op Van der Bijl ineens prioriteit had, maar alleen dát dat zo was. Het Openbaar Ministerie gaat er van uit dat de reden was dat bekend was geworden dat Van der Bijl met de politie sprak."



Die was immers héél snel vrijgekomen terwijl bij hem al die honderden kilo's hasj waren gevonden. Hij móest dus wel met de politie praten en 'je wist nooit dat er dan kon gebeuren'.



Janssen wijst er op dat Holleeder sinds januari 2006 vast zat in zijn afpersingszaak. "Holleeder had helemaal geen contact met mensen behalve zijn familie. Hij kan dus in elk geval niet de opdracht hebben gegeven die moord snel te laten plegen."



Ros heeft veel verteld over 'de verhalen in het milieu' over het driemanschap Willem Holleeder, Dino Soerel en Stanley Hillis dat moorden zou laten plegen, maar 'hij weet daar zelf niet rechtsreeks iets van', herhaalt Janssen wat hij eerder in het proces al heeft betoogd.



De andere kroongetuige, Peter la Serpe, levert volgens Janssen ook geen of nauwelijks aanwijzingen dat Holleeder de opdracht had gegeven voor de moord op Van der Bijl. Janssen herhaalt ook dat La Serpe zijn verklaringen geregeld aanpaste en jaren later dingen heel stellig heel zeker zei te weten waarover hij eerder had getwijfeld.