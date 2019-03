Dag 58: advocaten bespreken belangrijkste moorddossiers

Willem Endstra

Raadsman Janssen stapt weer over naar de liquidatie van Willem Endstra.



Ook over die zaak heeft hij eerder in het proces uitvoerig gesproken, omdat Endstra héél veel andere criminele vijanden dan Holleeder had, die hem óók kunnen hebben laten vermoorden. Endstra had immers vele miljoenen aangenomen van criminelen (om die in vastgoed te beleggen) en betaalde die niet terug toen zij daar om vroegen.



Janssen: "Wij hebben bijvoorbeeld stap voor stap laten zien dat John Mieremet bij Endstra miljoenen had belegd, dat die dat geld was komen terugeisen en een deel ook heeft gekregen. Dat Mieremet een hooglopend conflict met Endstra had is evident." (Dus ligt een heel ander scenario voor de hand dan dat Holleeder achter de moord op Endstra zit.)



Janssen: "Op grond waarvan stelt het Openbaar Ministerie dat Willem Holleeder achter de moord op Endstra zit? De vier getuigen Hidir Korkmaz, Astrid Holleeder, Sonja Holleeder en Sandra den Hartog. Verder zijn het oude verklaringen."