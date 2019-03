Dag 57: bespreking overige bijzondere getuigen

Bespreken overige bijzondere getuigen

Advocaten Sander Janssen en Robert Malewicz zijn toe aan de derde dag van hun pleidooi, op dag 57 van het veelvoudige liquidatieproces tegen Willem Holleeder.



Na de bespreking van kroongetuigen Peter la Serpe en Fred Ros op de openingsdag en van zussen Astrid en Sonja Holleeder op dag 2, volgen dinsdag de andere bijzondere getuigen.



Ook hún belastende verklaringen moeten van tafel, vinden de strafpleiters – zoals ze ook vinden dat de rechtbank geen bewijs kan en mag ontlenen aan de tot nu toe besproken getuigenissen.



Ex-vriendin Sandra den Hartog zal worden besproken – de weduwe van de in 2000 geliquideerde crimineel Sam Klepper, want aan haar relaas kwamen Janssen en Malewicz vrijdag niet meer toe.



Dan is er de Turks-Nederlandse drugshandelaar Hidir Korkmaz, die in een getuigenbeschermingsprogramma werd opgenomen nadat hij uitvoerig had verteld over een door Turken uit Alkmaar gedomineerd moordcommando. Dat heeft volgens hem in opdracht van Holleeder en diens misdaadcompagnons Stanley Hillis en Dino Soerel de liquidaties uitgevoerd van de malafide vastgoedhandelaar Willem Endstra (2004 in Amsterdam-Zuid) en crimineel John Mieremet (2005 in het Thaise sekstoeristenoord Pattaya).



Meerdere rechtscolleges hebben Korkmaz' verklaringen als onbetrouwbaar terzijde geschoven, maar officieren van justitie Sabine Tammes en Lars Stempher voeren zijn verhaal toch weer aan als bewijs. Raadslieden Janssen en Malewicz zijn er verbolgen over dat de aanklagers in de onderbouwing van hun strafeis (levenslang) in hun requisitoir niet eens hebben uitgelegd waarom ze Korkmaz nu toch weer als betrouwbaar zien.



Korkmaz zelf kon in Holleeders zaak niet meer worden bevraagd: hij kwam eind 2017 om door een bizar ongeluk tijdens het vissen in Oost-Europa, waar hij een nieuw leven opbouwde.



Een andere belangrijke, bijzondere getuige is Q5. Hij of zij werkte in de Rotterdamse Baja Beach Club en zegt daar met name Holleeder en Soerel laat in de nacht luid over te plegen liquidaties te hebben horen spreken – schreeuwen soms.



Of en in hoeverre de advocaten zullen toekomen aan de bespreking van de postume getuige Willem Endstra (die voor zijn gewelddadige dood zeer uitvoerig met rechercheurs van de geheime dienst sprak) en iemand als Maria Houtman, weduwe van de geliquideerde Kees Houtman, zal pas in de loop van de dag blijken.



Donderdag zullen de raadslieden de vijf moorddossiers fileren, en de 'bewijzen' dat Holleeder achter mislukte aanslagen zat. Vrijdag staat als de slotdag van hun pleidooi gepland. Dan zullen Janssen en Malewicz de rechtbank vertellen waarom die er níet van uit mag gaan dat Holleeder, Soerel en de in 2011 geliquideerde Hillis een criminele organisatie leidden die de moorden liet plegen.