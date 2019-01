Dag 50 in proces Holleeder: verhoor Peter R. de Vries

Dag 50: verhoor Peter R. de Vries

Na een ruime onderbreking vanwege de feestdagen gaat het veelvoudige liquidatieproces tegen Willem Holleeder maandag verder met de vijftigste zittingsdag.



Aanvankelijk stond vooral de bespreking van Holleeders persoonlijke omstandigheden op de agenda, maar inmiddels is een nieuw verhoor ingelast van misdaadverslaggever Peter R. de Vries.



Die heeft onlangs een geluidsopname aan het dossier laten toevoegen van een gesprek dat Holleeder in 2011 vanuit de gevangenis met hem had.



Het gaat om het gesprek dat volgde op een uitvoerige, strikt vertrouwelijke brief die Holleeder via zijn advocaat Stijn Franken aan De Vries had toegespeeld.



De Vries mocht de inhoud van de brief en het gesprek alleen naar buiten brengen als Holleeder zou zijn vermoord - wat hij vreesde.



De Vries had de brief in het voorjaar al ingebracht omdat Holleeder de inhoud ervan had ontkend tijdens een getuigenverhoor van de journalist.



Hij voelt zich niet meer aan de vertrouwelijkheid gebonden omdat Holleeder hem met de dood had bedreigd en omdat Holleeder hem er van beschuldigt dat hij samen met zussen Astrid en Sonja ‘een verhaal in elkaar heeft gezet’ om Holleeder levenslang te bezorgen.



Het Openbaar Ministerie beschouwt De Vries’ informatie als ‘zeer belastend’, onder meer omdat Holleeder in de brief en het gesprek min of meer toegeeft dat hij met criminelen Stanley Hillis en Dino Soerel een driemanschap vormde.



Het OM beschuldigt Holleeder er van dat hij samen met de inmiddels tot levenslang veroordeelde Soerel en de in 2011 geliquideerde Hillis opdracht gaf voor liquidaties.



In het requisitoir, waarvoor in februari twee weken zijn ingeruimd, zullen aanklagers Sabine Tammes en Lars Stempher levenslang eisen tegen Holleeder.



In maart zullen Holleeders advocaten Sander Janssen en Robert Malewicz vrijspraak vragen.



Het vonnis staat gepland voor juli.