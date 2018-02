Dag 5: 'Ik verzin een bedreiging en die uit ik gewoon'

'Zij is echt bang, Wim'

In een ander gesprek zegt Holleeder: "Sonja heeft mijn leven verkankerd en de familie van Cor."



Wie bedoelde hij, vraagt rechter Benedicte Mildner nu: "De familie van Cor, Thomas van der Bijl, Frans Meijer en Jan Boellaard (zijn mede-Heinekenontvoerders)."



Op de opname vraagt Holleeder aan Astrid of ze even mee loopt uit het huis van Sandra. Astrid zegt: "Zij is echt bang, Wim."



"Hij is ook bang," zou Holleeder hebben gezegd over de door hem bedreigde Peter R. de Vries, met wie hij dan een verzoeningsgesprek heeft gevoerd.



Holleeder is heel boos omdat hij bang is dat hij 'drie jaar moet zitten': het restje straf na de afpersingszaak. Hij heeft zes van de negen jaar cel uitgezeten, maar moet bij het overtreden van zijn vrijlatingsvoorwaarden ook de laatste drie jaar uitzitten. Hij is daar later inderdaad toe veroordeeld.



"Ik kon toen voor mezelf niet begrijpen dat Peter R. de Vries naar de politie gaat (na dat bedreigen). Hij weet ook dat ik weer rustig word. Naar de politie gaan is onvergeeflijk, dat vind ik tot op de dag van vandaag. Naar de politie gaan omdat ik zeg dat ik die film (over de Heinekenontvoering) niet wil en dat ik hem anders een paar klappen geef? Ik wist natuurlijk nog niet dat hij en de zussen in het geheim verklaringen aan het afleggen waren."