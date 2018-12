Dag 49: Astrid getuigt nóg een keer in Holleederproces

Dag 48: Nog één keer Astrid

De inhoudelijke behandeling van de veelvoudige liquidatiezaak tegen Willem Holleeder (60) sleept zich richting het requisitoir (met tot besluit de strafeis), maar op zittingsdag 49 komt zijn jongste zus Astrid nóg een keer getuigen in 'de bunker' van de rechtbank in Amsterdam-Osdorp.



Het zal voornamelijk gaan over de nieuwe geluidsopnames die zij heeft ingebracht. Het zijn weer registraties van gesprekken met haar broer die ze stiekem heeft opgenomen toen het nog diep geheim was dat Astrid en zus Sonja én ex-vriendin Sandra den Hartog tegen 'De Neus' getuigden.



Met die bandjes, opgenomen met zorgvuldig verstopte apparatuur, wil Astrid de rechters bewijzen dat haar oudste broer haar inderdaad voortdurend in vertrouwen nam over ook zijn kapitale misdrijven, en dat hij uitspraken deed die (veelal indirect) bevestigen dat hij achter moordopdrachten zit.



In haar vorige verhoor, in november, schermde zijn zus met nóg meer toen Willem Holleeder zich wrokkig toonde over weer een setje gesprekjes. Op zijn vraag of dit het nou eens was, antwoordde ze eerst bevestigend, maar vervolgens suggereerde ze toch nog meer achter de hand te houden voor het geval Holleeder weer zou gaan zitten liegen.



Of haar negende verhoor ook echt het laatste zal zijn, blijft dus toch weer afwachten. Ook vandaag zal rechtbankvoorzitter Frank Wieland weer hopen dat broer en zus hun toon een beetje matigen. Op eerdere zittingen vergeleek hij de twee met kinderen op de achterbank, op weg naar een verre vakantiebestemming – die de vader het liefst gaandeweg uit de auto zou zetten. Ook toen hielden getuige en verdacht hun emoties niet heel lang in.



Het eveneens voor vandaag geplande verhoor van Holleeders ex-vriendin Sandra den Hartog (weduwe van de volgens haar in opdracht van Holleeder vermoorde Sam Klepper) is geschrapt. De reden bleef onvermeld.



Na de jaarwisseling is op maandag 14 januari nog een zittingsdag gepland waarop het Openbaar Ministerie nog wat stukken zal voorhouden en waarop de rechters zijn 'persoonlijke omstandigheden' met de verdachte willen bespreken. Verder zijn in die week nog wat 'reservedagen' ingeruimd. Voor de zekerheid, want in een megaproces zoals dat tegen Holleeder weet je het nooit.



Het requisitoir van officieren van justitie Sabine Tammes en Lars Stempher is voorzien in de twee eerste volle weken van februari. In maart komen advocaten Sander Janssen en Robert Malewicz dan met hun pleidooien.



Het vonnis zou in juli 2019 moeten volgen.